غرق شاب من الشرقية بشاطئ القمر .. ومخاوف من تكرار مأساة الشواطئ بطور سيناء

لقي الشاب محمد مجدي عطية محمد، من محافظة الشرقية، مصرعه غرقًا، اليوم، أثناء الاستحمام في مياه شاطئ القمر بمدينة طور سيناء، بعدما جرفته المياه إلى منطقة عميقة، وسط حالة من الحزن والصدمة بين أصدقائه وذويه والمصطافين المتواجدين على الشاطئ.

وسادت حالة من الفزع بين الأهالي والمصطافين المتواجدين بالشواطئ المجانية في مدينة طور سيناء، عقب وقوع الحادث، فيما سارعت بعض الأسر إلى إخراج أبنائها من المياه، خشية تعرضهم للغرق.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى تعرض الشاب للغرق أثناء الاستحمام في مياه شاطئ القمر، بعدما جرفته المياه بعيدًا عن منطقة الشاطئ إلى مكان عميق، وظل يصارع الأمواج قبل أن يفارق الحياة، وسط حالة من الذهول بين المتواجدين.

وعلى الفور، أُخطرت الأجهزة الأمنية بالواقعة، فيما كثفت فرق الإنقاذ جهود البحث عن الشاب، حتى تمكنت من العثور على جثمانه وانتشاله من المياه.

وجرى نقل الجثمان إلى مشرحة مجمع الفيروز الطبي بمدينة طور سيناء، تحت تصرف جهات التحقيق، فيما حُرر محضر بالواقعة، واتُّخذت الإجراءات القانونية اللازمة.

وتعيد الواقعة إلى الواجهة مخاطر السباحة في بعض شواطئ طور سيناء، التي تشهد إقبالًا كبيرًا من المواطنين والمصطافين، خاصة خلال فصل الصيف، هربًا من ارتفاع درجات الحرارة وقضاء أوقاتهم على الشواطئ.

ويطالب الأهالي بضرورة تكثيف وجود فرق الإنقاذ بالشواطئ، ووضع علامات تحذيرية واضحة بالمناطق الخطرة، مع تشديد الرقابة على أماكن السباحة، حفاظًا على أرواح المواطنين، خصوصًا الأطفال والشباب، والحد من تكرار حوادث الغرق التي تحوّل أجواء المصيف إلى مآسٍ مؤلمة.