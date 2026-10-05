موعد تقديم حسام الزناتي مديرا رياضيا للزمالك

كشف الإعلامي محمد طارق أضا عن موعد إعلان نادي الزمالك تولي حسام الزناتي منصب المدير الرياضي للفريق الأول لكرة القدم بالنادي، وسبب تأخر الإعلان الرسمي عن توليه المسؤولية حتى الآن.



وكان حسام الزناتي قد تواجد في مباراة الزمالك والشرقية إنبي الودية، اليوم الأحد، والتي انتهت بخسارة الفارس الأبيض بهدفين مقابل هدف.



وقال محمد طارق أضا في برنامج «الماتش» على قناة «صدى البلد»: «بنسبة 90%، الزمالك لن يعلن تولي حسام الزناتي منصب المدير الرياضي إلا بعد مباراة القمة أمام الأهلي».



وأتم: «كان يبحث عن فريق عمل، مثل مدير تعاقدات، وكانت هناك أسماء يريد العمل معها ابتعدت قليلًا، وكان هناك ترتيب لتفاصيل فريق العمل».