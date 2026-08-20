ضبط 350 شيكارة تقاوي قمح مغشوشة قبل تداولها بين المزارعين في الشرقية

نجحت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، من خلال حملة مكبرة بمركز بلبيس بمحافظة الشرقية من ضبط والتحفظ على 350 شيكارة تقاوي قمح مغشوشة وغير معتمدة، كانت معدة للبيع والتداول بين المزارعين قبل موسم الزراعة.

وتأتي هذه التحركات تنفيذاً لتوجيهات علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بتشديد الرقابة على الأسواق وتكثيف المرور الميداني على جميع منافذ بيع وتداول التقاوي والمخصبات، لحماية المزارعين والحفاظ على المحاصيل الاستراتيجية التي تمثل عماد الأمن الغذائي القومي.

وترأس الحملة الميدانية الدكتور أمجد ريحان، رئيس الإدارة المركزية لفحص واعتماد التقاوي، بالتنسيق المشترك مع الأجهزة الرقابية ومديرية الزراعة بمحافظة الشرقية، وبمشاركة المهندس عماد جنجن، مدير مديرية الزراعة بالشرقيه، حيث استهدفت الحملة عدد من مواقع تداول المستلزمات الزراعية بمركز بلبيس.

وأسفرت الحملة عن التحفظ الكامل على الكميات المضبوطة داخل مخازن مديرية الزراعة بالمحافظة، تحت التصرف القانوني، كما تم تحرير المحاضر اللازمة ضد المخالفين وإحالتهم إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيالهم، مع التشديد على استمرار الحملات التفتيشية المفاجئة بكثافة في كافة المراكز والمحافظات.

ومن جانبها، أهابت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي بجميع المزارعين على مستوى الجمهورية توخي الحذر، والالتزام بشراء التقاوي من المنافذ والمحلات المعتمدة والتابعة للوزارة فقط، مع ضرورة التأكد من وجود بطاقة الاعتماد الرسمية على العبوات والحصول على فاتورة شراء معتمدة، مؤكدة أنه لا تهاون ولا تسامح مع أي محاولات للإضرار بالمزارع المصري أو المساس بإنتاجية المحاصيل القومية.