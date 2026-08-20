عبدالناصر محمد: شرف كبير الانتماء للزمالك.. والمسئولية كبيرة لتحقيق البطولات وهذه أمنيتي

أعرب عبدالناصر محمد، مدير الكرة بنادي الزمالك، عن فخره بتواجده في منصبه وسط عائلة القلعة البيضاء، مؤكدًا سعادته بتحقيق لقب بطولة الدوري في الموسم الماضي.

وقال عبدالناصر محمد، خلال حفل جماهير الزمالك للاحتفال بلقب بطولة الدوري عن الموسم الماضي: «شرف كبير التواجد وسط عائلة الزمالك وأمام الرموز والجماهير، وعمري كله كنت مع الزمالك».

وأضاف: «كنت مع والدي منذ الصغر في مدرجات نادي الزمالك ونشجع الفريق، وشرف كبير لي الانتماء لهذه العائلة العظيمة».

وأردف: «كنت أتمنى أن يحتفل اللاعبون مع الجماهير بلقب بطولة الدوري عن الموسم الماضي، ولكن ظروف المعسكرات منعت حدوث ذلك».

واختتم عبدالناصر محمد تصريحاته قائلًا: «أطالب اللاعبين دائمًا بالنظر إلى تاريخ من ارتدوا القميص الأبيض قبلهم، والاقتداء بما قدموه من أجل النادي، فالمسؤولية كبيرة لتحقيق البطولات».