لأول مرة.. اختبارات شهرية لأولى و2 ابتدائي في العام الدراسي الجديد 2027

قررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني اعتماد نظام تقييم جديد سيشمل لأول مرة تلاميذ الصفين الأول والثاني الابتدائي ، حيث تقرر رسميا أن يخوض تلاميذ الأول والثاني الابتدائي لأول مرة امتحانات شهرية ، بعد أن كانت تقييمات تلاميذ الأول والثاني الابتدائي في العام الماضي تقتصر فقط على تقييم مبدئي و نهائي في نهاية كل فصل دراسي .

حيث قرر وزير التربية والتعليم والتعليم الفني محمد عبد اللطيف أن يتم تقييم تلاميذ المرحلة الابتدائية ومن بينهم تلاميذ الصفين الأول والثاني الابتدائي من خلال ما يلي :

- امتحان نهاية الفصل الدراسي : 60 درجة

-الواجب المدرسي : 5 درجات

-كراسة الحصة : 5 درجات

-التقييم الأسبوعي : 10 درجات

-الاختبار الشهري : 15 درجة

-المواظبة والسلوك : 5 درجات

-المجموع : 100 درجة

وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، ان تلاميذ الصفوف الأول والثاني والثالث الابتدائي ، بكافة مدارس التعليم العام ( الرسمية - الرسمية للغات - الرسمية المتميزة للغات - الخاصة بنوعيها العربي واللغات) ، يدرسون اعتبارا من العام الدراسي الجديد 2026 / 2027 المواد التالية :

-اللغة العربية : عدد الفترات 4.5 .. عدد الساعات 229

-اللغة الإنجليزية : عدد الفترات 2.5 .. عدد الساعات 103

-الرياضيات :عدد الفترات 3.5 .. عدد الساعات 155

-التربية الدينية : عدد الفترات 2.5 .. عدد الساعات 128

-التربية البدنية والصحية:فترة واحدة .. عدد الساعات 51.5

-أنشطة التوكاستو : نصف فترة ..عدد الساعات 26

مجمل الفترات الدراسية أسبوعيا 145 فترة ، بالإضافة إلى فترتين خاصتين بمنهج اللغة الإنجليزية Connect Plus الخاص بالمدارس الرسمية للغات والمدارس الخاصة للغات ، وهاتان الفتراتان توضعان في الجدول ، ومدة الفترة الدراسية حصتين 100 دقيقة

ويتولى المعلم المختص تدريس مادة تخصصه لكل صف دراسي على حدة ، وفقا لقوائم الطلاب المعلنة ، وتترك آلية تنفيذ فترة التربية البدنية والصحية من خلال دليل الأنشطة لمعلم التربية البدنية

وتخصص نصف فترة من فترات مادة اللغة العربية للقراءة والاستماع

نظام الامتحانات

وتنقسم الاختبارات في الفصل الدراسي الواحد إلى ثلاثة، على النحو التالي:



ويعتمد نظام التقييم على قياس مخرجات التعلم للمواد الدراسية المطورة، ويتم تقييم ما يدرسه الطالب في جميع صفوف الحلقة الابتدائية، كما يلي :



اختبار شهري أول: يستهدف أجزاء المقرر التي تم تدريسها من بداية العام الدراسي، وحتى نهاية الشهر الأول، ويقيس نواتج التعلم المستهدفة في تلك الفترة الزمنية فقط، بواقع (١٥) درجة.



اختبار شهري ثان: يستهدف أجزاء المقرر التي تم تدريسها من نهاية الشهر الأول، وحتى نهاية الشهر الثاني، ويقيس نواتج التعلم المستهدفة في تلك الفترة الزمنية فقط، بواقع (١٥) درجة.



وتحتسب درجات الواجب المنزلي، وكراسة الحصة، والتقييم الأسبوعي، والاختبار الشهري، وفق المتوسط الحسابي للدرجات التي يحصل عليها الطالب في نهاية كل فصل دراسي.



وتخصص لعقد كل اختبار من الاختبارات السابقة فترة دراسية واحدة، ويتم ذلك تحت ملاحظة المعلم، وفق مواعيد الاختبارات المقررة بالخريطة الزمنية.



امتحان نهاية الفصل الدراسي: يُعقد في نهاية كل فصل دراسي، ويقيس نواتج التعلم المستهدفة في الفصل الدراسي كاملًا.