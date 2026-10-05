شائعات إخوانية.. مصدر أمني ينفى تعرض المتهمين فى قضية «متصدقش» للتعذيب

نفى مصدر أمني- جملةً وتفصيلاً- صحة الترديدات التي أشار إليها بيان نقابة الصحفيين وبعض الصفحات التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية بمواقع التواصل الاجتماعي، بتعرض العناصر الإخوانية "أحدهم عضو بنقابة الصحفيين" المتهمين بممارسة نشاط لصالح الجماعة، للتعذيب أو إساءة المعاملة.

وأضاف المصدر أن تلك الادعاءات لا أساس لها من الصحة، وتأتي في إطار محاولة المذكورين التنصل من التهم المنسوبة إليهم.

وأكدت وزارة الداخلية، أن الجميع سواسية أمام القانون، وأن القضية منظورة أمام الجهات القضائية والتي لها وحدها حق الفصل في التهم المنسوبة إليهم.