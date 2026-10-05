فرنسا تقلب الطاولة على بلجيكا برباعية في دوري الأمم الأوروبية

حقق منتخب فرنسا فوزًا كبيرًا على نظيره البلجيكي بنتيجة 4-1، خلال المواجهة التي جمعتهما على ملعب «ستاد دو فرانس»، ضمن منافسات الجولة الرابعة من بطولة دوري الأمم الأوروبية.

فرنسا تقلب الطاولة على بلجيكا

وبدأ المنتخب البلجيكي المباراة بشكل قوي، وتمكن من افتتاح التسجيل عن طريق دودي لوكيباكيو في الدقيقة 35، لينتهي الشوط الأول بتقدم بلجيكا بهدف دون رد.

وفي الشوط الثاني، ظهر المنتخب الفرنسي بصورة مغايرة، ونجح في قلب نتيجة اللقاء خلال دقائق قليلة، بعدما سجل 4 أهداف متتالية في أقل من ربع ساعة.

وأدرك ديزيري دوي التعادل لمنتخب فرنسا في الدقيقة 77، قبل أن يضيف ريان شرقي الهدف الثاني بعد 4 دقائق فقط، وتواصل الضغط الفرنسي ليسجل مايكل أوليسي الهدف الثالث في الدقيقة 88، ثم عاد اللاعب نفسه ليختتم الرباعية بهدف في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع.

وبهذه النتيجة، رفع منتخب فرنسا رصيده إلى 10 نقاط ليعتلي صدارة جدول ترتيب المجموعة الأولى، بينما تجمد رصيد بلجيكا عند 6 نقاط في المركز الثالث.

ويتنافس المنتخبان في المجموعة الأولى بدوري الأمم الأوروبية، إلى جانب منتخبي إيطاليا وتركيا.

وكان تشكيل منتخب فرنسا في المباراة كالتالي:

حراسة المرمى: جويلاومي ريستيس.

خط الدفاع: جول كوندي، ليني يورو، ماكسينس لاكروا، أندي ديوف.

خط الوسط: ماجنيس أكليوش، مانو كوني، إدواردو كامافينجا.

خط الهجوم: عثمان ديمبيلي، إستيبان ليبول، برادلي باركولا.