محمد الموجي يحسم الجدل حول مشاركة آمال ماهر في مهرجان الموسيقى العربية

حسم المايسترو محمد الموجي، مدير مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية، الجدل المثار حول مشاركة المطربة آمال ماهر في الدورة الـ34 من المهرجان، مؤكدًا أنها ضمن المشاركين في الدورة الجديدة، وأن ما يتم تداوله بشأن موقفها لا أساس له من الصحة.

وقال الموجي، خلال لقائه مع الإعلامية سهير جودة في برنامج «الستات» عبر قناة «النهار»: «آمال ماهر موجودة، والكلام اللي بيتقال كله في قصة آمال إشاعات».

وشدد مدير المهرجان على أن إدارة المهرجان لم تصدر أي تصريحات بشأن وجود أزمة أو تغيير في موقف آمال ماهر، قائلًا: «إحنا مصدرش مننا أي حاجة، سواء مني أو من الدكتور رضا الوكيل».

التحديث الأخير لنجوم مهرجان الموسيقى العربية

كما كشف المايسترو محمد الموجي، مدير مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية، عن التحديث الأخير لقائمة نجوم الدورة الـ34 من المهرجان، موضحًا تفاصيل الليلة الافتتاحية التي تحمل اسم الفنان هاني شاكر.

وقال الموجي، خلال لقائه مع الإعلامية سهير جودة في برنامج «الستات» عبر قناة «النهار»، إن الليلة الافتتاحية المخصصة لتكريم هاني شاكر سيقدمها شباب دار الأوبرا المصرية، إلى جانب الفنانة نادية مصطفى.

وأوضح أن قائمة المشاركين في المهرجان تضم عددًا من النجوم، من بينهم الفنان المغربي فؤاد زبادي، وغادة رجب، وخالد سليم، وحنين الشاطر، ونادية مصطفى.