الولايات المتحدة تحذر المؤسسات المالية المرتبطة بإيران من عقوبات دون إنذار

حذرت وزارة الخزانة الأمريكية المؤسسات المالية الأجنبية من أنها قد تواجه عقوبات من واشنطن إذا واصلت التعامل مع إيران أو مع قطاع الأعمال في طهران.

وأكدت الوزارة أن المؤسسات التي تربطها علاقات مالية أو تجارية بإيران قد تكون عرضة لإجراءات وعقوبات أمريكية دون سابق إنذار، في إطار تشديد الضغوط على النظام المالي الإيراني والجهات المتعاملة معه.

ويأتي التحذير الأمريكي في وقت تواصل فيه واشنطن تكثيف إجراءاتها المالية ضد إيران، واستهداف القنوات التي يُشتبه في استخدامها لتسهيل المعاملات المرتبطة بالاقتصاد الإيراني.