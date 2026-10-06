قصف مدفعي إسرائيلي يستهدف بلدات في جنوب لبنان وتفجير عنيف في الخيام

واصل الاحتلال الإسرائيلي، مساء الاثنين، اعتداءاته على جنوب لبنان، حيث استهدف قصف مدفعي إسرائيلي أطراف بلدة برعشيت في قضاء بنت جبيل، فيما قصفت مدفعية الاحتلال بلدة المنصوري.

وفي منطقة مرجعيون، نفذ الجيش الإسرائيلي تفجيرًا عنيفًا في بلدة الخيام، وسط استمرار الاعتداءات الإسرائيلية على عدد من البلدات الجنوبية.

وفي قضاء صور، استهدفت مدفعية الاحتلال الإسرائيلي وادي زبقين وبلدة المنصوري بقذائف من عيار 155 ملم، ما أدى إلى تصاعد حدة القصف على المناطق الجنوبية.

وتأتي هذه الاعتداءات في ظل استمرار التصعيد الإسرائيلي في الجنوب اللبناني، حيث تشهد المناطق الحدودية والبلدات المحيطة بها تحليقًا للطيران المسيّر والحربي وقصفًا مدفعيًا متقطعًا، بالتزامن مع تحركات ميدانية، ما يفاقم الأضرار ويزيد المخاوف لدى الأهالي المقيمين في بلداتهم.