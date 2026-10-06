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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

العناية الإلهية تنقذ أسرة من كارثة.. انهيار سقف منزل قديم في جرجا بسوهاج

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
سوهاج _ أنغام الجنايني

شهدت إحدى المناطق بدائرة مركز جرجا جنوب محافظة سوهاج، انهيار سقف الطابق الثاني على سقف الطابق الأول داخل منزل قديم مكون من طابقين ومشيد بالطوب اللبن ومسقوف بالعروق الخشبية، دون وقوع أي إصابات أو خسائر في الأرواح.

تفاصيل الواقعة

وكان اللواء أشرف عبدالمالك، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، قد تلقى إخطارا من مأمور مركز شرطة جرجا يفيد بورود بلاغًا بوقوع انهيار جزئي داخل أحد المنازل بدائرة المركز، وعلى الفور انتقلت الجهات المختصة إلى موقع البلاغ، للوقوف على ملابسات الواقعة وفحص المنزل والتأكد من عدم وجود أي أشخاص أسفل الأنقاض.

وبالفحص، تبين أن المنزل مكون من طابقين، ومشيد بالطوب اللبن ومسقوف بالعروق الخشبية، حيث انهار سقف الطابق الثاني على سقف الطابق الأول، فيما تبين عدم وجود مالك العقار أو أي من أفراد أسرته داخل المنزل وقت حدوث الانهيار، وهو ما أسهم في عدم وقوع إصابات.

كما تبين أن الانهيار لم يمتد إلى المنازل المجاورة، ولم يسفر عن حدوث أي أضرار أو إصابات بين المواطنين بالمنطقة.

وبسؤال مالك المنزل، وهو في العقد السادس من العمر، ومقيم بذات الناحية، أفاد بمضمون ما أسفرت عنه المعاينة، مرجعًا سبب انهيار أجزاء المنزل إلى قدم المبنى وتهالكه بمرور السنوات، مؤكدًا أنه لا يتهم أحدًا بالتسبب في الواقعة.

وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال الواقعة، مع متابعة حالة المنزل والتأكد من سلامة العقارات والمنشآت المحيطة، منعًا لوقوع أي تداعيات أخرى، خاصة في ظل الطبيعة القديمة للمبنى وكونه مشيدًا بالطوب اللبن ومسقوفًا بالعروق الخشبية.

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