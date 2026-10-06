لافروف: من المصلحة المشتركة لروسيا وأفغانستان العمل على تعزيز قدرات كابول لمكافحة الإرهاب

أكد وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، الاثنين، أنه من المصلحة المشتركة لروسيا وأفغانستان أن تعملان على تعزيز قدرات كابول لمكافحة الإرهاب.

وقال لافروف - في تصريح أوردته وكالة أنباء (تاس) الروسية - "إن قوات الأمن الأفغانية تخوض صراعًَا لا هوادة فيه ضد تنظيم "داعش" وغيره من التنظيمات الإرهابية، وتم القضاء على مئات المسلحين وإحباط عدد كبير من الهجمات الإرهابية، بما فيها تلك التي كانت تستهدف المواطنين الأجانب والبعثات الدبلوماسية".

وأضاف: "من مصلحتنا المشتركة المساعدة في تعزيز إمكانات وقدرات كابول لمكافحة الإرهاب من خلال تقديم الدعم التقني واللوجستي ودعم الخبراء، إلى جانب الحفاظ على الاتصال بين أجهزتنا الخاصة والأمنية".