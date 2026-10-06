ست بـ100 راجل.. سائقة توك توك تضرب مثالًا في الكفاح والإصرار من أجل لقمة العيش

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لسيدة تعمل سائقة توك توك في أحد شوارع منطقة بولاق الدكرور بمحافظة الجيزة، وسط تفاعل واسع من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، الذين أشادوا بإصرارها على العمل وتحمل المسؤولية.

تفاصيل فيديو سائقة التوكتوك

وظهرت السيدة خلال الفيديو أثناء قيادتها التوك توك في شوارع المنطقة، موضحة أنها تعمل في هذه المهنة منذ نحو 4 سنوات، في محاولة منها لتوفير مصدر دخل والاعتماد على نفسها في مواجهة أعباء الحياة.

وحظي الفيديو بتفاعل كبير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، الذين عبروا عن إعجابهم بقصة السيدة وإصرارها على العمل، خاصة أنها اختارت مهنة قد يراها البعض شاقة، واستمرت فيها لسنوات بحثًا عن لقمة العيش.

وعبر عدد من المتابعين عن دعمهم للسيدة، مؤكدين أن العمل والاجتهاد لا يرتبطان بنوع أو سن، وأن كثيرًا من السيدات يخضن مجالات عمل مختلفة لمواجهة ظروف الحياة وتحمل المسؤوليات.

وتفاعل مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي مع المقطع، واعتبر البعض أن السيدة تمثل نموذجًا للكفاح والإصرار، خاصة مع استمرارها في العمل سائقة توك توك لمدة 4 سنوات.

وتأتي هذه الواقعة ضمن العديد من القصص الإنسانية والمواقف اليومية التي تحظى باهتمام رواد مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة عندما تكشف عن نماذج لأشخاص يكافحون من أجل توفير احتياجاتهم والاعتماد على أنفسهم.