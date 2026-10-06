قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ست بـ100 راجل.. سائقة توك توك تضرب مثالًا في الكفاح والإصرار من أجل لقمة العيش
العناية الإلهية تنقذ أسرة من كارثة.. انهيار سقف منزل قديم في جرجا بسوهاج
بريطانيا تلوّح بطرد 27 دبلوماسيًا إسرائيليًا ردًا على إغلاق قنصليتها في القدس
إنذار رسمي يهز الزمالك.. هاني حتحوت يكشف مفاجأة في مستحقات حسام عبد المجيد
قبل ما تشتري.. مفاجأة بشأن أسعار الطماطم خلال الفترة المقبلة
الولايات المتحدة تحذر المؤسسات المالية المرتبطة بإيران من عقوبات دون إنذار
شبانة: لا نية لإقالة حسام حسن.. ومحمد صلاح في معسكر المنتخب المقبل
محمد الموجي يحسم الجدل حول مشاركة آمال ماهر في مهرجان الموسيقى العربية
قصف مدفعي إسرائيلي يستهدف بلدات في جنوب لبنان وتفجير عنيف في الخيام
إيطاليا تتخطّى عقبة تركيا في دوري الأمم الأوروبية
غارات جوية على مواقع الحوثيين في صنعاء
موعد إجازة 6 أكتوبر 2026
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

ست بـ100 راجل.. سائقة توك توك تضرب مثالًا في الكفاح والإصرار من أجل لقمة العيش

سائقة توك توك تضرب مثالًا في الكفاح والإصرار من أجل لقمة العيش
سائقة توك توك تضرب مثالًا في الكفاح والإصرار من أجل لقمة العيش
محمد بدران   -  
ميرنا محمود

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لسيدة تعمل سائقة توك توك في أحد شوارع منطقة بولاق الدكرور بمحافظة الجيزة، وسط تفاعل واسع من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، الذين أشادوا بإصرارها على العمل وتحمل المسؤولية.

تفاصيل فيديو سائقة التوكتوك

وظهرت السيدة خلال الفيديو أثناء قيادتها التوك توك في شوارع المنطقة، موضحة أنها تعمل في هذه المهنة منذ نحو 4 سنوات، في محاولة منها لتوفير مصدر دخل والاعتماد على نفسها في مواجهة أعباء الحياة.

وحظي الفيديو بتفاعل كبير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، الذين عبروا عن إعجابهم بقصة السيدة وإصرارها على العمل، خاصة أنها اختارت مهنة قد يراها البعض شاقة، واستمرت فيها لسنوات بحثًا عن لقمة العيش.

وعبر عدد من المتابعين عن دعمهم للسيدة، مؤكدين أن العمل والاجتهاد لا يرتبطان بنوع أو سن، وأن كثيرًا من السيدات يخضن مجالات عمل مختلفة لمواجهة ظروف الحياة وتحمل المسؤوليات.

وتفاعل مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي مع المقطع، واعتبر البعض أن السيدة تمثل نموذجًا للكفاح والإصرار، خاصة مع استمرارها في العمل سائقة توك توك لمدة 4 سنوات.

وتأتي هذه الواقعة ضمن العديد من القصص الإنسانية والمواقف اليومية التي تحظى باهتمام رواد مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة عندما تكشف عن نماذج لأشخاص يكافحون من أجل توفير احتياجاتهم والاعتماد على أنفسهم.

سائقة توك توك سائقة توك توك في أحد شوارع منطقة بولاق الدكرور قصة كفاح كفاح سائقة توك توك

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ارشيفية

هجيب الكوتشي مش ههرب.. تفاصيل صادمة في قـ.تل عامل لزوجته بجلسة صلح داخل مسجد بالعجوزة

محمد الشناوي وشوبير

سيد عبد الحفيظ حسمها.. رفض جلسة تقريب وجهات النظر بين الشناوي وشوبير في الأهلي

واقعة ضرب تلميذ

ليست في مدرسة.. ضبط المعلمة صاحبة واقعة ضرب تلميذ

الذهب

المعدن الأصفر يرتفع مرة ثانية…والجنيه الذهب عدى الـ 50 ألفا

ودية مصر وجنوب إفريقيا

خناقة وخطأ كبير.. 7 مشاهد مثيرة من ودية مصر وجنوب إفريقيا

حسام وإبراهيم حسن

بعد تدخل وزير الرياضة.. قرار نهائي يحسم مصير التوأم حسن مع منتخب مصر

ارشيفية

بكام رغيف العيش والفينو.. التموين تعلن الأسعار الرسمية وتحذر المخالفين

سعر الذهب في مصر

انخفاض أسعار الذهب الآن في مصر

ترشيحاتنا

منتخب مصر

وليد عبداللطيف: منتخب مصر لم يستفد من ودية جنوب أفريقيا.. وأطالب بعودة مصطفى محمد

والتر بواليا

والتر بواليا: الأهلي من أجمل فترات مسيرتي وأثق في الفوز على الزمالك

سلة سموحة

3 مواجهات مثيرة في دوري المرتبط.. تفوق المصرية للاتصالات وسموحة والاتحاد السكندري

بالصور

سوسن بدر: أبحث دائمًا عن الاختلاف.. ونفرتيتي الشخصية الأقرب إلى قلبي |حوار

سوسن بدر
سوسن بدر
سوسن بدر

بـ2 كوب فول سوداني فقط.. اعملي زبدة فول سوداني في البيت بدون مواد حافظة

بـ2 كوب فول سوداني فقط.. اعملي زبدة فول سوداني في البيت بدون مواد حافظة
بـ2 كوب فول سوداني فقط.. اعملي زبدة فول سوداني في البيت بدون مواد حافظة
بـ2 كوب فول سوداني فقط.. اعملي زبدة فول سوداني في البيت بدون مواد حافظة

الطماطم المثقوبة والبقع السوداء.. تحذير من تناولها في هذه الحالة

الطماطم المثقوبة والبقع السوداء تحذير من تناولها في هذه الحالة
الطماطم المثقوبة والبقع السوداء تحذير من تناولها في هذه الحالة
الطماطم المثقوبة والبقع السوداء تحذير من تناولها في هذه الحالة

راغب علامة وتامر عاشور وعمر خيرت..تعرف على أبرز حفلات أكتوبر 2026

حفلات أكتوبر 2026
حفلات أكتوبر 2026
حفلات أكتوبر 2026

فيديو

لقاء الرئيس السيسي مع المجلس الأعلى للقوات المسلحة

الاستعداد القتالي ونهر النيل وتوترات المنطقة.. الرئيس السيسي يترأس اجتماع المجلس الأعلى للقوات المسلحة.. ورسائل حاسمة ترسم ملامح الأمن القومي المصري

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

سيد الضبع

سيد الضبع يكتب: ماذا لو غاب الأمن؟.. بين درس 2011 وما يحدث حولنا

محمد أحمد حسونة - مدرس مساعد نظم معلومات

محمد أحمد حسونة يكتب: من الثانوية إلى الجامعة.. هنا تبدأ الحكاية

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الانسحاب الأمريكي من العراق.. مأساة وعار

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: الإستراتيجية الأمريكية تدير الشرق الأوسط بالوظائف لا بالتحالفات

عادل نصار

عادل نصار يكتب: أكتوبر بين الأمس واليوم.. عندما تتحول دروس الحرب إلى مشروع دولة

المزيد