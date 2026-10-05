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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

حريق يلتهم توكتوك في الخصوص

حريق توك توك
حريق توك توك
إبراهيم الهواري

شهدت منطقة الخصوص بمحافظة القليوبية، اشتعال النيران في مركبة «توك توك»، وسط حالة من الاستنفار للسيطرة على الحريق ومنع امتداد ألسنة اللهب إلى المركبات والأماكن المجاورة.


وتلقت الأجهزة الأمنية إخطارًا يفيد باشتعال النيران في مركبة «توك توك» بدائرة قسم شرطة الخصوص، وعلى الفور جرى الدفع بسيارات الإطفاء إلى موقع البلاغ، حيث تمكنت القوات من السيطرة على الحريق وإخماده.
واتخذت الجهات المعنية الإجراءات اللازمة للتأكد من عدم وجود خسائر بشرية أو امتداد النيران إلى المناطق المحيطة.
وتكثف الأجهزة المختصة جهودها لكشف أسباب وملابسات اشتعال النيران، تمهيدًا لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

القليوبية محافظة القليوبية الخصوص الجهات المعنية الأجهزة المختصة

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