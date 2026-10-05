حريق يلتهم توكتوك في الخصوص

شهدت منطقة الخصوص بمحافظة القليوبية، اشتعال النيران في مركبة «توك توك»، وسط حالة من الاستنفار للسيطرة على الحريق ومنع امتداد ألسنة اللهب إلى المركبات والأماكن المجاورة.



وتلقت الأجهزة الأمنية إخطارًا يفيد باشتعال النيران في مركبة «توك توك» بدائرة قسم شرطة الخصوص، وعلى الفور جرى الدفع بسيارات الإطفاء إلى موقع البلاغ، حيث تمكنت القوات من السيطرة على الحريق وإخماده.

واتخذت الجهات المعنية الإجراءات اللازمة للتأكد من عدم وجود خسائر بشرية أو امتداد النيران إلى المناطق المحيطة.

وتكثف الأجهزة المختصة جهودها لكشف أسباب وملابسات اشتعال النيران، تمهيدًا لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.