بريطانيا تلوّح بطرد 27 دبلوماسيًا إسرائيليًا ردًا على إغلاق قنصليتها في القدس

كشفت وسائل إعلام إسرائيلية أن بريطانيا تدرس طرد 27 دبلوماسيا إسرائيليا من سفارتها في لندن، ردا على قرار إسرائيل إغلاق القنصلية البريطانية في القدس الشرقية، التي يعمل بها العدد نفسه من الدبلوماسيين البريطانيين.

وذكرت صحيفة «واي نت» الإسرائيلية أن مستشار الأمن القومي البريطاني، جوناثان باول، زار إسرائيل الأسبوع الماضي في محاولة لإقناع الحكومة الإسرائيلية بالتراجع عن قرار إغلاق القنصلية أو تأجيل تنفيذه، إلا أن جهوده لم تسفر عن تغيير في موقف تل أبيب.

وبحسب التقرير، نقل السفير البريطاني لدى إسرائيل، سيمون والترز، رسالة إلى مسؤولين إسرائيليين مفادها أنه في حال تنفيذ قرار إغلاق القنصلية، فقد ترد لندن بإجراء مماثل يتمثل في طرد 27 دبلوماسيًا إسرائيليًا من السفارة في لندن.

ومن المقرر أن يدخل قرار إغلاق القنصلية البريطانية في القدس الشرقية وسحب الاعتمادات الدبلوماسية لموظفيها حيز التنفيذ الخميس المقبل، وسط توتر متصاعد في العلاقات بين البلدين.

وتأتي هذه التطورات في أعقاب إجراءات بريطانية ضد المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية، والتي أثارت ردود فعل إسرائيلية، فيما قالت مصادر سياسية إسرائيلية إن أي خطوة بريطانية ضد إسرائيل ستقابل بـ«رد مناسب».

من جانبه، انتقد زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد التصعيد الدبلوماسي، قائلًا إن «خلق الأزمات ليس سياسة»، وإن «الصراع مع العالم أجمع ليس سياسة»، متسائلًا عن الفائدة التي ستعود على إسرائيل من هذه الإجراءات.