غارات جوية على مواقع الحوثيين في صنعاء

أفادت قناة العربية نقلاً عن مصادر محلية يمنية بشن غارات جوية على مواقع ميليشيا الحوثي في صنعاء.

انطلاق الهجوم الاستراتيجي على صنعاء

وشن الطيران الحربي اليمني، اليوم الإثنين، سلسلة غارات استهدفت مناطق متفرقة في محافظتي صنعاء وصعدة، وذلك بعد إعلان المتحدث باسم القوات المسلحة بدء قوات الجيش تنفيذ "هجوم استراتيجي" على صنعاء.

وشملت الغارات في صنعاء منطقة بيت اللهيدة في سعوان بمديرية بني حشيش، فيما طالت في صعدة مديريتي سحار والصفراء، إضافة إلى غارة أخرى على مديريتي كتاف والبقع.

اليمن يستعيد باب المندب والمخا

في سياق متصل، أعلنت القوات اليمنية استعادة السيطرة على باب المندب وذوباب والمخا، فيما أكد رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي أن العمليات مستمرة حتى تحرير صنعاء.

وزيرة الخارجية اليمنية: استعادة باب المندب يقوض تهديد الحوثيين

وقالت وزيرة الخارجية اليمنية أفراح الزوبة إن استعادة السيطرة على باب المندب والمخا تقوض قدرة الحوثيين على تهديد الملاحة الدولية.

التحالف يعلن عملية نوعية في الحديدة

وقال المتحدث باسم التحالف إن القوات البحرية للتحالف نفذت عملية عسكرية بمحافظة الحديدة، شملت تدمير أهداف عسكرية مشروعة تابعة للميليشيا الحوثية الإرهابية.

وأوضح أن العملية أحبطت مخططاً لهجمات وشيكة كانت تستهدف الممرات المائية جنوب البحر الأحمر، وأسفرت عن تدمير مخازن أسلحة ومستودعات زوارق مفخخة وألغام بحرية.

وأكد أن العملية تأتي ضمن أهداف التحالف لحماية أمن الملاحة بمضيق باب المندب.