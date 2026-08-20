تحذير من الإفراط في السكريات والمقليات.. تأثيرات تضر المخ والذاكرة

حذرت الدكتورة نهلة عبد الوهاب، استشاري البكتيريا والمناعة والتغذية، من الإفراط في تناول السكريات والنشويات سريعة الهضم والأطعمة المقلية، مؤكدة أن مخاطر النظام الغذائي غير المتوازن لا تقتصر على زيادة الوزن، وإنما قد تمتد إلى صحة المخ والتركيز والذاكرة.

النشويات سريعة الهضم تتحول إلى سكريات

وأوضحت نهلة عبد الوهاب، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي محمد جوهر والإعلامية سارة سامي، ببرنامج «صباح البلد» على قناة «صدى البلد»، أن السكر لا يقتصر وجوده على صورته المباشرة في الحلويات والمشروبات، مشيرة إلى أن النشويات سريعة الهضم تتحول داخل الجسم إلى سكريات.

وأضافت أن الإفراط في هذه النوعية من الأطعمة قد يؤدي إلى تخزين الطاقة الزائدة في صورة دهون، فضلًا عن إمكانية رفع مستويات الكوليسترول، ما ينعكس سلبًا على الصحة العامة.

السكريات والأطعمة الدسمة.. من النشاط إلى الخمول

وأشارت استشاري البكتيريا والمناعة والتغذية إلى أن النظام الغذائي المتوازن يساعد على الحفاظ على النشاط والحيوية، بينما يؤدي الإفراط في الأطعمة الدسمة والمقلية والسكريات إلى الشعور بالتخمة والخمول.

وحذرت من الاستهلاك المفرط للسكريات سريعة الهضم على المدى الطويل، موضحة أنها ترفع مستويات السكر في الدم، وقد ترتبط بتراكم الدهون وتصلب الشرايين، بما في ذلك الشرايين التي تغذي المخ.

تأثير النظام الغذائي على صحة المخ

وأكدت نهلة عبد الوهاب أن الاهتمام بالتغذية لا يرتبط فقط بالحفاظ على الوزن، وإنما يمتد إلى صحة المخ والقدرات المرتبطة بالتركيز والذاكرة.

وأوضحت أن الحفاظ على نظام غذائي متوازن والحد من الأطعمة الغنية بالسكريات والدهون، إلى جانب الاهتمام بصحة الأوعية الدموية، يعد من العوامل المهمة للحفاظ على الصحة العامة