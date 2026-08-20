قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بعد تبرؤ الأوقاف منه.. محمد الجازي يعلن اعتزال العمل الدعوي والكتابة في المجال العام
تكامل حكومي لرقمنة الشهر العقارى.. وزيرا «العدل» و«التخطيط » يبحثان الاستعانة بالحلول التكنولوجية المبتكرة|صور
رئيس الوزراء يبحث مع نظيره القطري تعزيز التعاون بمختلف المجالات والقطاعات
التعليم تنفي إلغاء تقييمات أولى و2 ابتدائي وتؤكد إستمرارها مع الامتحانات شهرية
تنسيق الجامعات2026.. اليوم بدء مرحلة تقليل الاغتراب لطلاب الثانوية العامة
تحرّك برلماني لمواجهة فوضى السوشيال ميديا وحماية المجتمع من التشهير والابتزاز
تحذير من الإفراط في السكريات والمقليات.. تأثيرات تضر المخ والذاكرة
وزير العمل ومحافظ مطروح يسلمان عقود تشغيل لدعم احتياجات محطة الضبعة
شراكة بين وزارة الصحة ومنظمة الهجرة الدولية لتأهيل 20 طبيب أسنان قياديا
وزير الزراعة يدعو الشركات الإيطالية للاستثمار ويكشف عن وصول الصادرات لـ9.5 مليون طن
وزير الخارجية يبحث مع رئيس مجلس الوزراء وزير خارجية قطر تعزيز العلاقات الثنائية ومستجدات الأوضاع الإقليمية
عبدالناصر محمد: شرف كبير الانتماء للزمالك.. والمسئولية كبيرة لتحقيق البطولات وهذه أمنيتي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

تحذير من الإفراط في السكريات والمقليات.. تأثيرات تضر المخ والذاكرة

السكريات
السكريات
إسراء صبري

حذرت الدكتورة نهلة عبد الوهاب، استشاري البكتيريا والمناعة والتغذية، من الإفراط في تناول السكريات والنشويات سريعة الهضم والأطعمة المقلية، مؤكدة أن مخاطر النظام الغذائي غير المتوازن لا تقتصر على زيادة الوزن، وإنما قد تمتد إلى صحة المخ والتركيز والذاكرة.

النشويات سريعة الهضم تتحول إلى سكريات

وأوضحت نهلة عبد الوهاب، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي محمد جوهر والإعلامية سارة سامي، ببرنامج «صباح البلد» على قناة «صدى البلد»، أن السكر لا يقتصر وجوده على صورته المباشرة في الحلويات والمشروبات، مشيرة إلى أن النشويات سريعة الهضم تتحول داخل الجسم إلى سكريات.

وأضافت أن الإفراط في هذه النوعية من الأطعمة قد يؤدي إلى تخزين الطاقة الزائدة في صورة دهون، فضلًا عن إمكانية رفع مستويات الكوليسترول، ما ينعكس سلبًا على الصحة العامة.

السكريات والأطعمة الدسمة.. من النشاط إلى الخمول

وأشارت استشاري البكتيريا والمناعة والتغذية إلى أن النظام الغذائي المتوازن يساعد على الحفاظ على النشاط والحيوية، بينما يؤدي الإفراط في الأطعمة الدسمة والمقلية والسكريات إلى الشعور بالتخمة والخمول.

وحذرت من الاستهلاك المفرط للسكريات سريعة الهضم على المدى الطويل، موضحة أنها ترفع مستويات السكر في الدم، وقد ترتبط بتراكم الدهون وتصلب الشرايين، بما في ذلك الشرايين التي تغذي المخ.

السكر

تأثير النظام الغذائي على صحة المخ

وأكدت نهلة عبد الوهاب أن الاهتمام بالتغذية لا يرتبط فقط بالحفاظ على الوزن، وإنما يمتد إلى صحة المخ والقدرات المرتبطة بالتركيز والذاكرة.

وأوضحت أن الحفاظ على نظام غذائي متوازن والحد من الأطعمة الغنية بالسكريات والدهون، إلى جانب الاهتمام بصحة الأوعية الدموية، يعد من العوامل المهمة للحفاظ على الصحة العامة

السكريات النشويات المقليات المخ الذاكرة البكتيريا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

روبرتو كارلوس

بعد زواجه من مغربية.. روبرتو كارلوس يحسم الجدل بشأن اعتناقه الإسلام

حمزة عبدالكريم

هذا ما أريده.. ماذا قال مدرب برشلونة عن حمزة عبد الكريم بعد مواجهة الأهلي؟

تقليل الاغتراب

متاح الآن.. سجل بمرحلة تقليل الاغتراب لطلاب المرحلتين الأولى والثانية عبر هذا الرابط

وسام ابو علي

رسالة بتيشيرت الأهلي.. وسام أبو علي يثير الجدل بعد مواجهة برشلونة

مشغولات ذهبية

ارتفاعات قوية في سعر الذهب.. وهذه قيمة الجنيه الآن بمصر

حمزة عبدالكريم

معلش قول تاني كدة.. موقف محرج لمذيع أون سبورت أثناء لقاء حمزة عبد الكريم

أسعار الدواجن

صعود تدريجي.. أسعار الدواجن والبانيه تفاجئ الجميع اليوم الخميس بالأسواق

امام عاشور

علامات استفهام.. الأهلي يحسم موقفه من رحيل إمام عاشور بعد تمسك كونيا سبور بضمه

ترشيحاتنا

طريقة تحضير ساندوتشات السجق:

بطعم مميز.. طريقة تحضير ساندوتشات السجق

حالة الطقس غدا الخميس

موجة حارة جديدة من الخميس إلى الإثنين.. تحذير عاجل من الأرصاد

مخاطر تصيب الفتيات بسبب طلاء الأظافر الجل

ماذا يحدث لجسمك عند وضع طلاء الأظافر الجل؟ .. مادة سامة تهدّد الخصوبة

بالصور

3 أيام راحة.. إجازة المولد النبوي2026 للموظفين والبنوك رسمياً

اجازة المولد التبوي2026
اجازة المولد التبوي2026
اجازة المولد التبوي2026

طريقة عمل شوربة الطماطم الإسبانية

طريقة عمل شوربة الطماطم الاسبانية.
طريقة عمل شوربة الطماطم الاسبانية.
طريقة عمل شوربة الطماطم الاسبانية.

التهابات الرحم.. أعراض لا تتجاهليها تنذرك بالإصابة

التهابات الرحم
التهابات الرحم
التهابات الرحم

بالأبيض.. إيمان العاصي تثير الجدل في إطلالة جريئة

إيمان العاصى تثير الجدل بإطلالة جريئة
إيمان العاصى تثير الجدل بإطلالة جريئة
إيمان العاصى تثير الجدل بإطلالة جريئة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

فاطمة حسن

فاطمة حسن تكتب: الكلمة أمانة

النائب محمد الحداد - أمين سر لجنه الطاقه بمجلس النواب

النائب محمد الحداد يكتب: قراءة في أطروحات « الطاقة».. ولماذا لا تكفي معادلة حسابية نظرية للحكم على قطاع البترول والغاز في مصر؟

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : صراع سرعة التفكير ورد الفعل

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: «كده رضا».. من يملك المعلومة يملك اللعبة

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الرجل الصالح للزواج… كيف تصنعه التربية؟

المزيد