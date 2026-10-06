النفط يرتفع وسط تقييم قوة الصادرات من الشرق الأوسط رغم التوترات

شهدت أسعار النفط ارتفاعاً ملحوظاً خلال تعاملات اليوم الثلاثاء السادس من أكتوبر رغم أن قوة صادرات الخام من المنطقة وسحب مجموعة السبع من مخزونات الطوارئ أسهمت في تهدئة المخاوف بشأن الإمدادات.

وعلى صعيد التداولات، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت بنحو 04% إلى 100.44 دولار للبرميل، كما صعدت عقود الخام الأميركي بنسبة 0.4% مسجلة 89.80 دولار للبرميل.

وأوضحت بيانات ⁠شحن أمس الاثنين أن صادرات النفط الخام من ​الشرق الأوسط تجاوزت مستويات ما قبل الحرب في أربعة أيام خلال الأسبوع الأخير من سبتمبر، مما أكّد على متانة تدفقات النفط ​من المنطقة على الرغم من الهجمات على السفن المارة عبر مضيق هرمز.

ولتخفيف المخاوف بشأن الإمدادات، اتفقت دول مجموعة السبع يوم ⁠الجمعة ​على سحب 100 مليون برميل من الديزل والنفط الخام من احتياطيات الطوارئ، وتعهدت بالامتناع عن فرض قيود على تصدير الطاقة بعد ضغوط من الرئيس الأميركي دونالد ترامب.