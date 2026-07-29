فواكه الصيف بين الفوائد الصحية ومخاطر الإفراط في السكريات.. الرابطة الأوروبية توضح

قال الدكتور فؤاد عودة، رئيس الرابطة الطبية الأوروبية، إن النظام الغذائي المتوسطي، من أكثر الأنظمة الغذائية شهرة في أوروبا ومنطقة الشرق الأوسط، لما له من فوائد صحية، إذ يعتمد على تناول الفواكه والخضراوات والأسماك، ويسهم في الوقاية من أمراض القلب والسكري.

وأضاف عودة خلال مداخلة في برنامج "صباح جديد"، المذاع على قناة القاهرة الإخبارية، وتقدمه الإعلاميتان شيرين غسان ومنى صالح، أن تناول الفاكهة أمر ضروري، لأنها تحتوي على الماء، والفيتامينات، والألياف، وهو ما يجعلها مفيدة بشكل خاص خلال فصل الصيف، ففي هذا الفصل يفقد جسم الإنسان كميات كبيرة من السوائل، ولذلك ينبغي الإكثار من شرب الماء، إلى جانب تناول الفواكه الغنية بالمياه.

وأوضح أنه يجب الأخذ في الاعتبار أن استجابة الجسم تختلف من شخص إلى آخر، وكذلك طريقة امتصاص السكريات الموجودة في الفاكهة، أما الأشخاص المصابون بمرض السكري، أو الذين يعانون من ارتفاع مستويات السكر في الدم، فعليهم توخي الحذر عند اختيار أنواع الفاكهة، ومراقبة مستوى السكر لديهم بعد تناولها.

وأشار إلى أنه من الفواكه التي قد تؤدي إلى ارتفاع مستوى السكر في الدم لدى بعض الأشخاص: العنب، والمانجو، والتين، إلى جانب أنواع أخرى.

تابع: "القاعدة التي ننصح بها، خاصة في فصل الصيف، هي توزيع تناول الفاكهة على مدار اليوم، بحيث يتم تناولها من مرتين إلى أربع مرات يوميًا، أو من ثلاث إلى أربع مرات، بكميات معتدلة، بدلًا من تناولها دفعة واحدة في وجبة واحدة".