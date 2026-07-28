مروان عطية يخطف الأنظار بإطلالة صيفية برفقة عائلته

شارك مروان عطية، لاعب وسط النادي الأهلي، متابعيه عبر حسابه الرسمي على موقع إنستجرام صورا من عطلته الصيفية .

وظهر مروان عطية وهو يحمل طفلته على كتفه في مشهد عائلي دافئ، وهو ما نال إعجاب جمهوره ومتابعيه.

وكانت زوجة مروان عطية، لاعب النادي الأهلي، قد احتفلت بعيد زواجهما، من خلال أحدث ظهور جمعهما عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وشاركت زوجة مروان عطية مجموعة من الصور التي جمعتهما، وعلقت عليها بكلمات رومانسية، معبرة عن سعادتها باستمرار حياتهما الزوجية، في لفتة نالت تفاعلًا واسعًا من المتابعين.