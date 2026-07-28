عموتة يغلق باب رحيل مروان عطية للفيحاء السعودي.. تفاصيل

أكد طارق السيد نجم الزمالك السابق أن الحسين عموتة، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أغلق الباب أمام رحيل مروان عطية لاعب وسط الأهلي إلى نادي الفيحاء السعودي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وكتب السيد عبر حسابه علي موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: "عموتة يغلق باب رحيل مروان عطية للفيحاء السعودي".

ويأتي هذا الموقف في ظل الأنباء التي ربطت اللاعب الدولي بالانتقال إلى الدوري السعودي، إلا أن إدارة النادي الأهلي الذي يلعب له مروان عطيه رفضت التفريط في خدمات اللاعب بناء على توصية عموته.

وكان مروان عطية قد ارتبط اسمه بالعديد من العروض الخليجية خلال الفترة الماضية، إلا أن الأهلي متمسك باستمراره ضمن صفوف الفريق في ظل اعتماده الكبير عليه في خط الوسط.