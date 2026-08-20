ندب المعمل الجنائى لفحص اندلاع حريق شب فى مخزن بلاستيك بالقناطر الخيرية

أمرت جهات التحقيق بالقليوبية بندب المعمل الجنائي لفحص نشوب حريق شب فى مخزن بلاستيك بمدينة القناطر الخيرية لمعرفة أسباب نشوبه وتشكيل لجنة لحصر الخسائر والتلفيات.



ونجحت قوات الحماية المدنية بالقليوبية في السيطرة على حريق اندلع داخل مخزن بلاستيك بمنطقة شركس التابعة لدائرة مركز شرطة القناطر الخيرية بمحافظة القليوبية، بعد جهود مكثفة لمنع امتداد ألسنة اللهب إلى المبانى والمنشآت المجاورة.

وكانت الحماية المدنية بالقليوبية، قد تلقت إخطارا من غرفة عمليات الحماية المدنية يفيد بورود بلاغ بنشوب حريق داخل مخزن بلاستيك بمنطقة شركس بدائرة مركز شرطة القناطر الخيرية.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وقوات الحماية المدنية إلى موقع البلاغ، وتم الدفع بسيارات إطفاء، حيث تمكنت القوات من محاصرة ألسنة اللهب والسيطرة على الحريق ومنع امتداده إلى المناطق المجاورة.

وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق وأمرت بانتداب المعمل الجنائي لبيان سبب الحريق واستعجال تحريات المباحث وحصر الخسائر الناتجة عنه.