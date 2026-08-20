بقرار جمهوري.. 2 مليون يورو إضافية من الوكالة الفرنسية للتنمية لقطاع الحماية الاجتماعية بمصر

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرارا جمهوريا رقم 703 لسنة 2025 بشأن الموافقة على التعديل الثاني لاتفاقية التمويل بين حكومة جمهورية مصر العربية والوكالة الفرنسية للتنمية لصالح دعم قطاع الحماية الاجتماعية بقيمة (2) مليون يورو.



وجاء نص القرار كالآتي:

قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 703 لسنة 2025 بشأن الموافقة على التعديل الثانى لاتفاقية التمويل بين حكومة جمهورية مصر العربية والوكالة الفرنسية للتنمية لصالح دعم قطاع الحماية الاجتماعية بقيمة (2) مليون يورو رئيس الجمهورية بعد الاطلاع على نص المادة (151) من الدستور ؛ وبعد موافقة مجلس الوزراء ؛ تقرر:

(مادة وحيدة)

الموافقة على التعديل الثانى «لاتفاقية التمويل بين حكومة جمهورية مصر العربية والوكالة الفرنسية للتنمية لصالح دعم قطاع الحماية الاجتماعية» بقيمة (2) مليون يورو، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق.