«دوري ثقافي معلومات عامة» ضمن الأنشطة الصيفية بمركز شباب الشلاتين

نفذ مركز شباب الشلاتين دوريًا ثقافيًا في المعلومات العامة، ضمن أنشطة الخطة الصيفية للطلائع، بهدف تنمية المعرفة العامة وتشجيع النشء على القراءة والتعلم والمشاركة الإيجابية.

جاء تنفيذ الفعاليات تحت رعاية الدكتور وليد عبدالعظيم البرقي، محافظ البحر الأحمر، وبتوجيهات الأستاذ فراج عبدالمقصود، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالبحر الأحمر، وإشراف الأستاذة شيرين صفوت، وكيل المديرية للشباب.

وتضمن الدوري مجموعة متنوعة من الأسئلة في مختلف المجالات، وسط مشاركة وتفاعل من الطلائع، في إطار الأنشطة الثقافية التي تنفذها مراكز الشباب خلال الموسم الصيفي.

ونُفذت الفعاليات تحت إشراف الأستاذ مصطفى صبحي، مدير إدارة شباب الشلاتين، والأستاذ عوض الله كرار عوض الله، المدير التنفيذي للمركز، فيما تولت الأستاذة هناء محمد جاد الله، مشرفة النشاط بالمركز، أعمال تحكيم الدوري الثقافي.