بولندا ترسل فريق إطفاء ثالث لإسبانيا لدعم جهود إخماد حرائق الغابات

أعلنت السلطات في بولندا، إرسال فريق إطفاء ثالث للمساعدة في جهود إخماد حرائق الغابات المشتعلة في إسبانيا.

وذكر "راديو بولندا"، اليوم /الخميس/، أن الفريق البولندي المؤلف من 35 عضوا سيغادر بولندا اليوم وسيظل في إسبانيا حتى نهاية أغسطس الجاري، مشيرا إلى أن الفريق الجديد يرفع عدد رجال الإطفاء البولنديين في إسبانيا إلى 105 أفراد.

وأوضح الراديو، أن فريق الإطفاء مدرب على التعامل أرضيا مع حرائق الغابات في مناطق يصعب على سيارات الإطفاء الوصول إليها، وذلك بهدف إزالة الغطاء النباتي وإنشاء خطوط احتواء لمنع تقدم النيران ودعم رجال الإطفاء الإسبان.

يعد الانتشار البولندي جزءا من مساهمة بولندا في آلية الحماية المدنية للاتحاد الأوروبي. وتنتشر حرائق الغابات في مناطق واسعة من إسبانيا في ظل ارتفاع درجات الحرارة إلى 40 درجة وندرة الأمطار، ما ينذر بامتداد الحرائق في الغابات ومناطق الحشائش الجافة.