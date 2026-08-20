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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

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ما هي شروط القبول في تقليل الاغتراب؟.. رابط فوري والخطوات

رابط تقليل الاغتراب2026
رابط تقليل الاغتراب2026
رشا عوني

بعد إعلان نتيجة تنسيق المرحلة الثانية2026، بدأت مرحلة تقليل الاغتراب وتحويل الكليات اليوم الخميس بشكل رسمي، وفق إعلان وزارة التعليم العالي، والتي تستمر عدة أيام وفق شروط تقليل الاغتراب وتتم هذه العملية أونلاين عبر موقع التنسيق الإليكتروني. 

بدء تقليل الاغتراب2026 اليوم

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الخميس 20 أغسطس 2026، إتاحة تحويلات تقليل الاغتراب لطلاب الثانوية العامة المرشحين في المرحلتين الأولى والثانية من تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد، وذلك عبر موقع التنسيق الإلكتروني، بهدف التيسير على الطلاب ومساعدتهم على إتمام إجراءات التحويل بصورة صحيحة.

موعد تحويلات تقليل الاغتراب 2026

ومن المقرر فتح باب تحويلات تقليل الاغتراب أمام الطلاب المرشحين في المرحلتين الأولى والثانية، لإجراء التحويلات المناظرة وغير المناظرة، في حدود النسبة المقررة وهي 10%، وذلك خلال الفترة من الخميس 20 أغسطس 2026 وحتى الإثنين 24 أغسطس 2026.

ويتم تقديم طلبات التحويل إلكترونيا من خلال موقع التنسيق الإلكتروني للجامعات والمعاهد:

رابط تقليل الاغتراب 2026  … موقع التنسيق الإلكتروني

 

اعمل ايه عشان تقليل الاغتراب يتقبل؟

لضمان قبول تقليل الاغتراب، يجب أن يكون التحويل داخل نطاق المنطقة الجغرافية (أ) الخاصة بك، واستيفاء الحد الأدنى للكلية المراد التحويل إليها، وألا تزيد نسبة المقبولين عن 10% من الطاقة الاستيعابية، مع التقديم بدقة عبر موقع التنسيق الإلكتروني
 

ما هي شروط القبول في تقليل الاغتراب؟

 

قواعد تحويلات تقليل الاغتراب 

  • فتح باب التحويلات عقب إعلان نتيجة المرحلة الثانية للتنسيق أمام طلاب المرحلتين الأولى والثانية معا.
  • إجراء التحويلات في حدود نسبة 10% من الطاقة الاستيعابية للكلية المراد التحويل إليها.
  • أن يكون التحويل في إطار المنطقة الجغرافية «أ».
  • السماح بالتحويل مرة واحدة فقط.
  • عدم السماح بالتحويل الثلاثي.
  • بعد إعلان نتيجة المرحلة الثالثة، يتم فتح باب التحويلات لطلاب المرحلة الثالثة وفقا للقواعد نفسها.

 

التحويل إلى المعاهد العالية الخاصة والمتوسطة

يسمح للطلاب المرشحين للالتحاق بالمعاهد العالية الخاصة أو المعاهد المتوسطة، وكذلك للطلاب المرشحين لإحدى الكليات، بالتقدم بطلب تحويل إلى معهد آخر، سواء أكان ذلك إلى معهد مناظر في ذات التخصص،  أو إلى معهد غير مناظر، أو من كلية إلى معهد بشرط:
• استيفاء الحد الأدنى المُعلن للمعهد المُراد التحويل إليه.
• مراعاة الطاقة الاستيعابية.
• الالتزام بنسبة القبول المحددة.
• ويتم ترتيب الطلاب وفقًا لمجموع الطالب في شهادة الثانوية العامة.

شروط قبول تقليل الاغتراب 2026


‎تتضمن أبرز شروط قبول طلب تقليل الاغتراب ضرورة التزام الطالب بالتحويل إلى كلية تقع داخل نطاق المنطقة الجغرافية الأولى أ، مع استيفاء شروط القبول الخاصة بالكلية المطلوب التحويل إليها.


‎وفي حالة التحويل غير المناظر، يجب أن يكون مجموع الطالب مستوفيا للحد الأدنى الذي قبلته الكلية المطلوب التحويل إليها، مع اجتياز اختبارات القدرات أو أي اختبارات أخرى تشترطها الكلية.


‎أما التحويل إلى كلية مناظرة فيتم وفقا لقواعد تقليل الاغتراب وفي حدود النسبة المقررة، والتي تبلغ 10% من الطاقة الاستيعابية للكلية، مع الالتزام بالقواعد المنظمة للتحويل.

شروط تقليل الاغتراب و التحويلات 2026

متى يتم رفض طلب تقليل الاغتراب؟

يتم رفض طلب تقليل الاغتراب إذا لم يستوفِ الطالب الشروط الأساسية التي حددها المجلس الأعلى للجامعات، وأبرزها عدم الحصول على الحد الأدنى للكلية المراد التحويل إليها، أو اكتمال الأعداد المقررة بنسبة 10%، أو مخالفة قواعد النطاق الجغرافي. 
 

خطوات التسجيل في تقليل الاغتراب 2026


‎يمكن للطالب تسجيل طلب تقليل الاغتراب إلكترونيا من خلال اتباع الخطوات التالية.
‎الدخول إلى موقع التنسيق الإلكتروني.
‎اختيار خدمات تنسيق الثانوية العامة.
‎تسجيل رقم الجلوس والرقم السري الخاص بالطالب.
‎اختيار نوع التحويل سواء كان إلى كلية مناظرة أو كلية غير مناظرة.
‎تحديد الكلية التي يرغب الطالب في التحويل إليها وفقا للقواعد المعلنة.
‎مراجعة البيانات والتأكد من صحتها ثم تسجيل الطلب.

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