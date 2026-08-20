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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

روسيا تعلن عن إجراء عاجل في محطة زابوريجيا للطاقة النووية

ارشيفي
ارشيفي
محمود نوفل

أفادت إدارة محطة زابوريجيا للطاقة النووية في ​أوكرانيا، والتي تسيطر عليها روسيا، ‌اليوم الخميس أن المحطة تحولت إلى استخدام مولدات الكهرباء العاملة بالديزل ​والمخصصة للطوارئ.

وأشارت إدارة محطة زابوريجيا للطاقة النووية في بيان لها إلى أن  ذلك جاء  بعد تلف خط كهرباء عالي الجهد ⁠في انقطاع الإمدادات الخارجية ​عن المنشأة.


وقالت الإدارة التي عينتها ​موسكو "يراقب موظفو المحطة معايير تشغيل المعدات. 

وتابعت: ويجري اتخاذ جميع التدابير اللازمة للحفاظ على ​سلامة وحدات توليد الطاقة ​بشكل كامل".

 واختتمت : أن مستويات الإشعاع طبيعية.

روسيا أوكرانيا محطة زابوريجيا للطاقة النووية مستويات الإشعاع في محطة زابوريجيا

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