روسيا تعلن عن إجراء عاجل في محطة زابوريجيا للطاقة النووية

أفادت إدارة محطة زابوريجيا للطاقة النووية في ​أوكرانيا، والتي تسيطر عليها روسيا، ‌اليوم الخميس أن المحطة تحولت إلى استخدام مولدات الكهرباء العاملة بالديزل ​والمخصصة للطوارئ.

وأشارت إدارة محطة زابوريجيا للطاقة النووية في بيان لها إلى أن ذلك جاء بعد تلف خط كهرباء عالي الجهد ⁠في انقطاع الإمدادات الخارجية ​عن المنشأة.



وقالت الإدارة التي عينتها ​موسكو "يراقب موظفو المحطة معايير تشغيل المعدات.

وتابعت: ويجري اتخاذ جميع التدابير اللازمة للحفاظ على ​سلامة وحدات توليد الطاقة ​بشكل كامل".

واختتمت : أن مستويات الإشعاع طبيعية.