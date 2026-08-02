القاهرة الإخبارية: روسيا تكثف هجماتها على أوكرانيا.. قصف متواصل يستهدف زابوريجيا ومنشأة حيوية في خاركيف

أفاد غيث مناف، مراسل قناة القاهرة الإخبارية من كييف، بأن القوات الروسية تواصل تصعيد هجماتها على عدد من المدن الأوكرانية، مشيرًا إلى ارتفاع أعداد المصابين جراء القصف الذي استهدف مدينة زابوريجيا، في ظل استمرار الضربات منذ ساعات الصباح.

استخدام القنابل الجوية الموجهة

وأوضح، خلال مداخلة مع الإعلامي ياسر رشدي على قناة القاهرة الإخبارية، أن مدينة زابوريجيا تتعرض لهجمات متواصلة باستخدام القنابل الجوية الموجهة الثقيلة، إلى جانب الطائرات المسيّرة، بما في ذلك المسيّرات الانتحارية من طراز FPV التي تُطلق من مناطق قريبة من خطوط المواجهة.

البنية اللوجستية الأوكرانية

وأضاف أن مدينة خاركيف شهدت، قبل وقت قصير، قصفًا روسيًا استهدف مركزًا لوجستيًا وتخزينيًا تابعًا لشركة نوفا بوشتا، إحدى أكبر شركات الخدمات البريدية في أوكرانيا، والتي تعتمد عليها عمليات نقل البضائع والطرود داخل البلاد، ما يجعل المنشأة من بين المرافق الحيوية التي تخدم البنية اللوجستية الأوكرانية.

استهداف المدن والمنشآت المدنية

وأشار إلى أن استمرار استهداف المدن والمنشآت المدنية يعكس تصاعد وتيرة العمليات العسكرية، في وقت تشهد فيه جبهات القتال تطورات ميدانية متسارعة.