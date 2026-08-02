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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

دبلوماسي أوكراني سابق: روسيا كثفت تدمير البنية التحتية.. وكييف تنتقل لحرب استنزاف

روسيا وأوكرانيا
روسيا وأوكرانيا
محمد البدوي

أكد الدكتور فولوديمير شوماكوف، الدبلوماسي الأوكراني السابق، أن الحرب المستمرة منذ سنوات تسببت في دمار واسع للبنية التحتية الأوكرانية، مشيرًا إلى أن القوات الروسية استهدفت شبكات الطاقة والمنشآت السكنية، كما تعرضت مدن بأكملها لدمار شبه كامل، مع توقعات باستمرار القصف على عدد من المدن، وفي مقدمتها خيرسون.

معدلات الاستخدام السابقة

وأوضح شوماكوف، خلال مداخلة مع الإعلامية هاجر جلال في برنامج "منتصف النهار" المذاع على قناة القاهرة الإخبارية، أن روسيا بدأت مؤخرًا في استخدام صواريخ باليستية كورية شمالية، معتبرًا أن ذلك قد يعكس تراجعًا في مخزونها من الصواريخ المحلية مقارنة بمعدلات الاستخدام السابقة، وهو ما تراه أوكرانيا تطورًا يصب في صالحها.

القدرات العسكرية الروسية

وأضاف أن كييف دخلت خلال الأشهر الأخيرة مرحلة جديدة من الصراع تقوم على استنزاف القدرات العسكرية الروسية، موضحًا أن العمليات الأوكرانية لم تعد تقتصر على استهداف منشآت تكرير النفط، بل امتدت لتشمل المصانع العسكرية والمنشآت المرتبطة بإنتاج الأسلحة، في إطار استراتيجية تهدف إلى إضعاف القدرات القتالية لموسكو على المدى الطويل.

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