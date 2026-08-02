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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

روسيا: استهدفنا سفينة تحمل شحنة عسكرية لأوكرانيا في البحر الأسود

روسيا
روسيا
رحمة سمير

أعلنت وزارة الدفاع الروسية استهداف سفينة شحن كانت تنقل شحنة عسكرية إلى أوكرانيا في البحر الأسود، إلى جانب تدمير 635 طائرة مسيرة قالت إن القوات الأوكرانية أطلقتها خلال الليلة الماضية فوق عدد من المناطق الروسية وشبه جزيرة القرم، وفقًا لما نشره موقع قناة «القاهرة الإخبارية».

وتكتسب منطقة البحر الأسود وبحر آزوف أهمية استراتيجية كبيرة بالنسبة لروسيا، إذ تمثل موانئهما منفذًا رئيسيًا للصادرات الروسية إلى الأسواق العالمية، حيث يُشحن عبرها أكثر من 80% من إجمالي صادرات الحبوب الروسية.

وتُعد روسيا من أبرز الدول المؤثرة في سوق الغذاء العالمي، إذ تستحوذ على أكثر من 20% من تجارة القمح عالميًا، وتورد القمح سنويًا إلى أكثر من 70 دولة حول العالم.

روسيا عسكرية لأوكرانيا البحر الأسود طائرة مسيرة شبه جزيرة القرم

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