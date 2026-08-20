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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

من يعتلي عرش البريميرليج؟.. أرسنال في الصدارة وليفربول ومانشستر يونايتد أصحاب التاريخ

الدوري الإنجليزي
الدوري الإنجليزي
منتصر الرفاعي

مع اقتراب انطلاق منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز للموسم الجديد 2026-2027 تتجه أنظار جماهير كرة القدم حول العالم إلى ملاعب إنجلترا حيث تستعد الأندية لخوض موسم جديد من المنافسة على اللقب وسط صراع مرتقب بين كبار البريميرليج، في بطولة تملك تاريخا حافلا بالمنافسة والإثارة.

مانشستر يونايتد وليفربول على قمة الأكثر تتويجا

يحافظ مانشستر يونايتد وليفربول على صدارة قائمة الأندية الأكثر تتويجا بلقب الدوري الإنجليزي عبر التاريخ بعدما نجح كل فريق في حصد البطولة 20 مرة.

ويملك الناديان تاريخا طويلا في المسابقة حيث فرض كل منهما هيمنته على فترات مختلفة قبل أن يتواصل الصراع بينهما على قمة قائمة الأكثر تتويجا.

أرسنال ثالث الأكثر تتويجا

يأتي أرسنال في المركز الثالث تاريخيا برصيد 14 لقبا ويخوض الموسم الجديد بطموحات كبيرة للحفاظ على لقب الدوري الإنجليزي بعدما أصبح واحدا من أبرز المرشحين للسيطرة على المسابقة وفق توقعات شبكة أوبتا.

ويسعى ميكيل أرتيتا لقيادة الجانرز نحو الاحتفاظ باللقب للموسم الثاني على التوالي وهو إنجاز لم يحققه الفريق منذ موسم 1934-1935.

مانشستر سيتي يملك 10 ألقاب

رغم السيطرة اللافتة لمانشستر سيتي على منافسات الدوري الإنجليزي خلال السنوات الأخيرة، يحتل الفريق المركز الرابع في قائمة الأكثر تتويجا برصيد 10 ألقاب.

ويبدأ السيتي الموسم الجديد في مرحلة مختلفة بعد رحيل بيب جوارديولا وتولي إنزو ماريسكا مهمة القيادة الفنية، لكنه يبقى ضمن قائمة المرشحين للمنافسة بقوة على اللقب بفضل قوة قائمته.

إيفرتون وأستون فيلا ضمن كبار المتوجين

يحتل إيفرتون المركز الخامس في قائمة الأكثر تتويجا بالدوري الإنجليزي برصيد 9 ألقاب بينما يأتي أستون فيلا في المركز السادس بـ7 ألقاب ليؤكد الناديان حضورهما التاريخي بين كبار الكرة الإنجليزية.

ويتقاسم تشيلسي وسندرلاند المركز السابع برصيد 6 ألقاب لكل منهما، في قائمة تعكس حجم المنافسة التاريخية التي شهدتها البطولة على مدار عقود.

قائمة الأكثر تتويجا بالدوري الإنجليزي

مانشستر يونايتد – 20 لقبا

ليفربول – 20 لقبا

أرسنال – 14 لقبا

مانشستر سيتي – 10 ألقاب

إيفرتون – 9 ألقاب

أستون فيلا – 7 ألقاب

تشيلسي – 6 ألقاب

سندرلاند – 6 ألقاب

موعد انطلاق الدوري الإنجليزي 2026-2027

تنطلق منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز للموسم الجديد يوم الجمعة 21 أغسطس 2026 على أن تختتم المسابقة يوم 30 مايو 2027 بإقامة مباريات الجولة الـ38 والأخيرة في توقيت واحد وفقًا للنظام المعتاد.

ويبدأ أرسنال، حامل اللقب مشواره في الموسم الجديد بمواجهة كوفنتري سيتي الصاعد حديثا على ملعب الإمارات ضمن منافسات الجولة الأولى.

أوبتا تشعل سباق اللقب قبل انطلاق الموسم

وقبل بداية الموسم، اشتعل سباق المنافسة على لقب الدوري الإنجليزي بعدما كشفت شبكة أوبتا عن توقعاتها لهوية الفريق الأقرب للتتويج اعتمادا على حسابات الحاسوب العملاق.

وتصدر أرسنال قائمة المرشحين بعدما حصل على نسبة 38% من فرص الفوز باللقب متفوقا على مانشستر سيتي الذي جاء في المركز الثاني بنسبة 20.5%.

ويعتمد ترشيح أرسنال على القوة الدفاعية التي ظهر بها الفريق خلال الموسم الماضي بعدما استقبل 27 هدفا فقط فيما بلغ متوسط الأهداف المتوقعة عليه 0.74 هدف في المباراة.

مانشستر سيتي وليفربول في دائرة المنافسة

حل مانشستر سيتي ثانيا في توقعات أوبتا بنسبة 20.5% بينما جاء ليفربول في المركز الثالث بنسبة 9.2% ليبقى حامل لقب البطولة السابق ضمن دائرة المنافسة رغم ابتعاده عن صدارة الترشيحات.

وجاء مانشستر يونايتد في المركز الرابع بنسبة 6.2% وسط توقعات بتحسن نتائجه مقارنة بالموسم الماضي خاصة بعدما جمع الفريق 39 نقطة في آخر 17 مباراة تحت قيادة مايكل كاريك وهو أعلى رصيد لأي فريق خلال تلك الفترة.

واحتل أستون فيلا المركز الخامس في توقعات أوبتا بنسبة 4.8% يليه تشيلسي بـ4.1% ثم توتنهام بنسبة 2.9% لتبدأ ملامح سباق جديد على لقب البريميرليج قبل انطلاق صافرة الموسم.

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