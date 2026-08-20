بعد شكوى على «فيسبوك» .. تحرّك فوري لوقف تسريب الصرف خلف عمارات «أكا» بالغردقة

استجاب حي جنوب الغردقة بشكل فوري لشكوى بشأن وجود تسريب وطفح لمياه الصرف الصحي خلف عمارات «أكا»، وذلك عقب تداول الواقعة عبر إحدى صفحات موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

وجاء التحرك تنفيذًا لتوجيهات الدكتور وليد البرقي، محافظ البحر الأحمر، بسرعة التعامل مع شكاوى المواطنين والحفاظ على المظهر الحضاري للمدينة، وتعليمات اللواء ضياء الدين عبد الحميد، السكرتير العام المساعد والمشرف على أعمال رئيس مدينة الغردقة.

وكلف اللواء أحمد جبر، رئيس حي جنوب الغردقة، مسؤولي المتابعة الميدانية والجهات المختصة بالتحرك الفوري إلى موقع الشكوى، حيث تبين، بعد المعاينة، أن سبب التسريب يرجع إلى انسداد بلاعات الصرف الصحي بالمنطقة.

وعلى الفور، جرى التنسيق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي لإرسال سيارة «نافوري» لتسليك البلاعات وإجراء أعمال الصيانة اللازمة، بما يضمن معالجة المشكلة والحد من تكرار التسريب، إلى جانب إزالة المياه المتراكمة بالطريق.

كما تم تنفيذ أعمال نظافة بالمنطقة بمشاركة شركة «هيبكا»، وسط إشادة من سكان المنطقة بسرعة الاستجابة والتعامل مع المشكلة قبل تفاقمها.

وأكد رئيس حي جنوب الغردقة استمرار المتابعة الميدانية والاستجابة السريعة لشكاوى المواطنين، والعمل على إزالة أي مشكلات تؤثر على البيئة أو الصحة العامة والمظهر الحضاري للمدينة.