وزير الخارجية: لا يمكن السماح بالمساس بأمن باب المندب والبحر الأحمر

أكد الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية، ضرورة مواصلة الجهود الرامية إلى الحفاظ على حرية وأمن الملاحة البحرية، مشددًا على رفض مصر أي مساس بحرية الملاحة في البحر الأحمر أو تهديد حركة السفن في المنطقة.

عبد العاطي: تمكين الشعب الفلسطيني من إقامة دولته المستقلة

وشدد وزير الخارجية على ضرورة تمكين الشعب الفلسطيني من حقوقه المشروعة، وفي مقدمتها حقه في إقامة دولته المستقلة، مؤكدًا ثبات الموقف المصري الداعم للقضية الفلسطينية وحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره.

رفض المساس بحرية الملاحة

وأكد عبد العاطي أهمية مواصلة الجهود للحفاظ على حرية الملاحة البحرية، مشددًا على أن مصر ترفض أي إجراءات أو ممارسات من شأنها تهديد حركة الملاحة أو التأثير على أمن الممرات البحرية الحيوية.

وأشار إلى أن استقرار الملاحة في البحر الأحمر يمثل أهمية كبيرة لحركة التجارة العالمية، في ظل الدور المحوري الذي تلعبه المنطقة في حركة السفن والتجارة الدولية.

لا يمكن السماح بالمساس بباب المندب والبحر الأحمر

وشدد وزير الخارجية على أنه لا يمكن السماح بالمساس بأمن واستقرار باب المندب والبحر الأحمر، مؤكدًا ضرورة التعامل مع أمن المنطقة باعتباره مسؤولية مشتركة للدول المطلة عليها.

حوكمة البحر الأحمر مسؤولية الدول المطلة عليه

وأكد عبد العاطي موقف مصر الداعي إلى أن تكون حوكمة البحر الأحمر وأمنه مسؤولية الدول المطلة عليه، مع رفض أي محاولات لفرض أدوار خارجية في إدارة شؤونه أو تهديد أمنه واستقراره.

وأشار إلى أن الحفاظ على أمن البحر الأحمر يتطلب تنسيقًا مستمرًا بين الدول المشاطئة، بما يضمن حماية الملاحة البحرية وتأمين حركة التجارة، بعيدًا عن أي ترتيبات من شأنها زيادة التوترات في المنطقة.