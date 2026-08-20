هاري كين مهاجم بايرن ميونخ يصدم جماهير «توتنهام»: لم تعد لدي الرغبة في العودة

كشف الإنجليزي هاري كين، مهاجم بايرن ميونخ الألماني، عن تطور موقفه من إمكانية العودة إلى الدوري الإنجليزي الممتاز وتحديدًا ناديه السابق توتنهام، مؤكدًا أن رغبته في العودة لم تعد بنفس القوة التي كانت عليها عقب رحيله عن النادي اللندني.

وقال “كين” في تصريحات تليفزيونية، إنه عندما غادر توتنهام في عام 2023 متجهًا إلى بايرن ميونخ، كان يعتقد بشكل مؤكد أنه سيعود يومًا ما إلى الملاعب الإنجليزية، لكن تجربته في ألمانيا غيّرت نظرته للأمر.

وأضاف: «عندما غادرت توتنهام في عام 2023، كنت متأكدًا من أنني سأعود بالتأكيد، لكن هذه الرغبة لم تعد موجودة كما كانت، أنا سعيد للغاية هنا في ميونيخ».

وأوضح قائد منتخب إنجلترا أن انتقاله إلى الدوري الألماني منحه فرصة للتعرف على عالم مختلف من كرة القدم خارج إنجلترا، وهو ما جعله يقدّر المنافسات الأوروبية بصورة أكبر.

وتابع: «لقد فتحت عيني على عالم كرة قدم مختلف تمامًا خارج إنجلترا، لقد جعلني ذلك أُقدّر كرة القدم الأوروبية أكثر من أي وقت مضى».

وتأتي تصريحات كين في ظل استمرار التكهنات حول مستقبله، خاصة مع اقتراب عقده مع بايرن ميونخ من نهايته، وارتباط اسمه من وقت لآخر بإمكانية العودة إلى الدوري الإنجليزي، وعلى رأسها توتنهام.

وكان كين قد انتقل إلى بايرن ميونخ قادمًا من توتنهام في صيف 2023، ومنذ ذلك الحين نجح في تحقيق نجاحات كبيرة مع النادي الألماني، كما حصل على الحذاء الذهبي الأوروبي للمرة الثانية بعد تصدره قائمة هدافي الدوريات الأوروبية الكبرى في موسم 2025-2026.

ويبدو أن تجربة كين في ألمانيا جعلته أكثر انفتاحًا على مواصلة مسيرته خارج إنجلترا، بعدما أكد أنه يشعر بالسعادة والاستقرار في ميونخ، مع تركه الباب مفتوحًا أمام ما قد يحمله المستقبل.