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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

الدفاع التركية: لم يكن هناك أي وفد عسكري في القاعدة الجوية السورية

تركيا
تركيا
محمود نوفل

أكدت وزارة الدفاع التركية أنه لم يكن هناك أي وفد عسكري تركي في القاعدة الجوية السورية قبل أو أثناء الغارات الإسرائيلية.

وقالت الدفاع التركية في بيان لها : يجب أن توقف إسرائيل هجماتها المتهورة وأن تلتزم بالقانون الدولي من أجل السلام في سوريا والمنطقة.

وأضافت الدفاع التركية: سنواصل بإصرار جهودنا ومساهماتنا في حماية سيادة سوريا ووحدة أراضيها وتحقيق بنية مستقرة وآمنة.

وتابعت الدفاع التركية: أنقرة ستواصل دعم جهود سوريا لتطوير قدراتها وبنيتها التحتية العسكرية . ولا يمكن قبول الهجمات التي تنتهك سيادة سوريا وسلامة أراضيها.

وكان مطار مطار أبو الظهور العسكري  بسوريا قد تعرض، فجر الثلاثاء، لثماني غارات جوية استهدفت مدرج المطار ومنشآت ومرافق تخزين داخله، ما أسفر عن أضرار مادية، دون تسجيل إصابات، وفق ما نقلته وسائل إعلام سورية عن مصادر عسكرية.

وتأتي هذه الضربات في ظل تطورات متسارعة بشأن إعادة تأهيل المنشآت العسكرية السورية، إذ كان مطار أبو الظهور خارج الخدمة منذ سنوات، وشهد مؤخراً تحركات مرتبطة بإعادة تأهيله بدعم ومشاركة تركية.

كما جاءت الغارات عقب زيارة وفد عسكري تركي إلى الموقع لبحث إعادة تأهيل مدرجه.

وأثارت الضربة ردود فعل إقليمية ودولية، حيث أدانت سوريا الهجوم واعتبرته انتهاكاً لسيادتها وتصعيداً غير مبرر، فيما أعرب المبعوث الأمريكي الخاص إلى سوريا، توم براك، عن قلق واشنطن من الغارات، واعتبرها تصعيداً غير ضروري».

وتزيد الضربات الإسرائيلية من حدة التوتر في الساحة السورية، في وقت تسعى فيه السلطات السورية الجديدة إلى إعادة بناء مؤسسات الدولة والمنشآت العسكرية، بينما تراقب إسرائيل عن كثب أي تحركات لإعادة بناء القدرات العسكرية السورية، بالتزامن مع تنامي الدور التركي في شمال البلاد

تركيا وزارة الدفاع التركية مطار أبو الظهور جيش الاحتلال المبعوث الأمريكي الخاص الى سوريا

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