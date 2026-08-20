تغيير الكشافات وصيانة الكابلات .. مرسى علم ترفع كفاءة منظومة الإنارة

تواصل الوحدة المحلية لمدينة مرسى علم أعمال صيانة ورفع كفاءة منظومة الإنارة العامة، من خلال تغيير الكشافات المعطلة وصيانة الكابلات وأعمدة الإنارة بعدد من المناطق والشوارع الرئيسية والفرعية بالمدينة.

ويأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتور وليد البرقي، محافظ البحر الأحمر، بتكثيف العمل الميداني ومتابعة مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وكلف اللواء أركان حرب الدكتور ياسر مهنا الدميني، رئيس مدينة مرسى علم، الأستاذ طارق الجمال، سكرتير المدينة، وإدارة وقسم الكهرباء بالوحدة المحلية، باستمرار أعمال الصيانة والمرور اليومي على مختلف مناطق المدينة، لرصد أي أعطال أو أعمدة غير مضاءة والتعامل معها بشكل فوري.

وشملت الأعمال عمارات إسكان الشباب بالمرحلة الأولى، وعمارات 96 القديمة، إلى جانب عدد من الشوارع الرئيسية والفرعية، حيث قام الفنيون بتغيير الكشافات المعطلة، وصيانة كابلات الكهرباء وأعمدة الإنارة العامة، مع التأكد من سلامة الكابلات المغذية للأعمدة وكفاءتها.

وأكد رئيس مدينة مرسى علم استمرار خطة الصيانة والمتابعة اليومية للارتقاء بمنظومة الإنارة العامة وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، بما يسهم في توفير بيئة أكثر أمانًا ورفع كفاءة الخدمات بمختلف مناطق المدينة.