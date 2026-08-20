محافظ الدقهلية يوفر ميني باص لنقل العمال بدلا من السيارة ربع نقل بطريق بطرة/طلخا

وجه اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، على الفور، بتوفير سيارة ميني باص لنقل عمال، وذلك بعد أن رصد أثناء مروره بطريق بطرة/طلخا، استقلالهم سيارة نقل غير مخصصة للأفراد، في مشهد يشكل خطرا بالغا على سلامتهم.

وخلال مروره بالطريق، لاحظ المحافظ عددا من العمال والعاملات يستقلون سيارة نقل، فأوقف سيارته، واستوقف السيارة النقل، وأمر فورا بتوفير وسيلة نقل آمنة بديلة لهم تتمثّل في سيارة ميني باص، حفاظا على أرواحهم، وكلف المحافظ على الفور بسحب رخصة سائق السيارة وتحرير مخالفة فورية واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه السائق .

ويأتي هذا التوجيه في إطار حرص المحافظ على سلامة المواطنين، مشددا على أن أجهزة المحافظة في حالة استعداد تام على مدار الساعة للتعامل الفوري مع أي طوارئ، واتخاذ جميع الإجراءات اللازمة للحفاظ على السلامة وتسيير الحركة المرورية دون معوقات، بالتنسيق مع الجهات المعنية.