محافظ الدقهلية يتفقد مكتب توثيق الخارجية بطلخا

تفقد اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، مكتب توثيق الخارجية بمدينة طلخا، للاطمئنان على توفير أوجه الدعم اللازم وسبل الراحة للمواطنين، وذلك في إطار حرص المحافظة على تيسير حصولهم على الخدمات الحكومية بكافة القطاعات.

وتأكد المحافظ من توفير مقاعد الجلوس للمواطنين، مشددًا على اللواء هاني مخلوف رئيس مدينة طلخا، بضرورة استمرار التنسيق والتعاون مع مسؤولي مكتب التوثيق، وتوفير الاحتياجات اللوجستية بشكل دائم، لضمان انتظام العمل وتقديم الخدمة بيسر وسهولة، مع العمل على تذليل أي معوقات قد تواجه المترددين.

كما شدد محافظ الدقهلية على رئيس المدينة بالمتابعة المستمرة لتوفير الدعم اللازم، بما يشمل توفير المقاعد الكافية والمظلات بشكل مستمر، وإجراء الصيانة الدورية، لحماية المواطنين من أشعة الشمس والتقلبات الجوية، إلى جانب تكثيف أعمال النظافة ورفع المخلفات بمحيط المكتب، ومنع أي تجمعات أو إشغالات تؤثر على حركة المواطنين أو تعوق سير الخدمة.

وأكد المحافظ استمرار المتابعة الميدانية للمكتب، والتنسيق الدائم بين رئاسة المدينة ومكتب التوثيق ومركز شرطة طلخا، لضمان بيئة عمل مناسبة للمواطنين والعاملين، وتحقيق أعلى مستويات الراحة والانضباط أثناء تقديم الخدمة.

وشدد محافظ الدقهلية على أن خدمة المواطن وتيسير حصوله على الخدمات تأتي على رأس أولويات العمل التنفيذي، مطالبًا بسرعة الاستجابة للاحتياجات واتخاذ كافة الإجراءات التي تسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة.