تنسيق الجامعات2026.. اليوم بدء مرحلة تقليل الاغتراب لطلاب الثانوية العامة

المرحلة تستمر حتى الاثنين 24 أغسطس.. والتقديم إلكترونيًا.. وتقليل الاغتراب لمرة واحدة

وزير التعليم العالي يوجه بتيسير إجراءات تقليل الاغتراب وتقديم التوعية اللازمة للطلاب

الالتزام بالقواعد والضوابط المعتمدة من المجلس الأعلى للجامعات

تعلن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بدء مرحلة تقليل الاغتراب لطلاب الثانوية العامة المرشحين في المرحلتين الأولى والثانية من تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد للعام الجامعي 2026/2027، وذلك اعتبارًا من اليوم الخميس الموافق 20 أغسطس 2026، وتستمر حتى يوم الاثنين الموافق 24 أغسطس 2026، من خلال موقع التنسيق الإلكتروني.

وفي هذا الإطار، وجه الدكتور عبدالعزيز قنصوة، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بتيسير الإجراءات أمام الطلاب خلال مرحلة تقليل الاغتراب، وتقديم التوعية اللازمة لهم، بما يضمن استفادتهم من القواعد والضوابط المنظمة للمرحلة، والمعتمدة من المجلس الأعلى للجامعات.

وأكد الدكتور عبدالعزيز قنصوة أهمية التزام الطلاب بالمواعيد المحددة لتسجيل طلبات تقليل الاغتراب، والالتزام بالقواعد والضوابط المنظمة للمرحلة.

وأوضح الدكتور أحمد الجيوشي، رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أن مرحلة تقليل الاغتراب تتم في حدود النسبة المقررة بحد أقصى 10%، ووفقًا لقواعد التوزيع الجغرافي والحدود الدنيا المقررة والطاقة الاستيعابية للكليات والمعاهد.

وأضاف الدكتور أحمد الجيوشي أن تقليل الاغتراب المناظر يكون في حدود الحد الأدنى للقطاع، بينما يشترط في تقليل الاغتراب غير المناظر استيفاء الحد الأدنى للكلية المُراد التحويل إليها، مع الالتزام بقواعد التوزيع الجغرافي، وكذلك استيفاء الشروط الإضافية للكلية المُراد التحويل إليها، مثل اجتياز اختبار القدرات إذا كانت من شروط الالتحاق بها.

وأكد الدكتور أحمد الجيوشي أنه يُتاح للطالب التقدم بطلب تقليل الاغتراب لمرة واحدة فقط، وتتم المفاضلة بين الطلاب وفقًا لمجموع درجات الطالب في شهادة الثانوية العامة، وفي ضوء النسبة المقررة والطاقة الاستيعابية للكلية المُراد التحويل إليها.

ومن جانبه، صرح الدكتور عادل عبدالغفار، المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، بأن بدء مرحلة تقليل الاغتراب يأتي في إطار حرص الوزارة على تيسير إجراءات القبول أمام الطلاب، وإتاحة الفرصة أمام الطلاب المرشحين في المرحلتين الأولى والثانية للاستفادة من قواعد تقليل الاغتراب، وفقًا للضوابط التي أقرها المجلس الأعلى للجامعات.

وأكد المتحدث الرسمي ضرورة التزام الطلاب بالمواعيد المحددة لتسجيل طلبات تقليل الاغتراب، والتقديم إلكترونيًا فقط من خلال موقع التنسيق الإلكتروني، مع ضرورة قراءة القواعد والضوابط المنظمة للمرحلة بعناية قبل تسجيل الطلب.

كما يسمح للطلاب المرشحين للالتحاق بالمعاهد العالية الخاصة أو المعاهد المتوسطة، وكذلك الطلاب المرشحين لإحدى الكليات، بالتقدم بطلب لتقليل الاغتراب إلى معهد آخر، سواء إلى معهد مناظر في ذات التخصص أو إلى معهد غير مناظر أو من كلية إلى معهد، بشرط استيفاء الحد الأدنى المُعلن للمعهد المُراد التحويل إليه، ومراعاة الطاقة الاستيعابية والالتزام بنسبة القبول المحددة، ويتم ترتيب الطلاب وفقًا لمجموع درجاتهم في شهادة الثانوية العامة.

وتؤكد وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أن تقديم طلبات تقليل الاغتراب يتم إلكترونيًا فقط، خلال الفترة من الخميس الموافق 20 أغسطس وحتى الاثنين الموافق 24 أغسطس 2026، من خلال موقع التنسيق الإلكتروني:

www.tansik.digital.gov.eg

وتدعو الوزارة الطلاب إلى الالتزام بالقواعد والضوابط المنظمة لمرحلة تقليل الاغتراب، ومتابعة البيانات الرسمية الصادرة عن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ومكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد.