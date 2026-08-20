شراكة بين وزارة الصحة ومنظمة الهجرة الدولية لتأهيل 20 طبيب أسنان قياديا

نظّمت وزارة الصحة والسكان بالتعاون مع منظمة الهجرة الدولية (IOM) برنامجًا تدريبيًا متخصصًا في الإدارة الاستراتيجية، بمشاركة عشرين طبيب أسنان من الأمانة العامة للصحة النفسية ومديرية الشؤون الصحية بالإسكندرية، ممثلين مستشفيات المعمورة وعباس حلمي والدميرة ودمياط وبنها، بهدف رفع كفاءة الكوادر الطبية وتمكينها من الأدوات القيادية والتخطيطية الحديثة.

وأكد الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان أن الاستثمار في العنصر البشري يأتي في صدارة أولويات الوزارة، مشيرًا إلى أن تطوير المنظومة الصحية لا يقتصر على الإنشاءات والتجهيزات، بل يرتكز أساسًا على إعداد قيادات قادرة على اتخاذ قرارات مبنية على أسس علمية واستغلال الموارد المتاحة بكفاءة، وهو ما تدعمه الشراكة مع المنظمات الدولية لتبادل الخبرات.

الطبيب المعاصر بحاجة ماسة إلى مهارات

وأوضح الدكتور أيمن عباس أمين عام الأمانة العامة للصحة النفسية أن الطبيب المعاصر بحاجة ماسة إلى مهارات تتجاوز الجانب الطبي لتشمل الإدارة والتخطيط، بما يمكنه من تحليل الواقع الميداني وتحديد الأولويات بصورة منهجية.

وأشارت الدكتورة ياسمين خالد مدير إدارة الأسنان بالأمانة إلى أن البرنامج يمثل نقطة تحول عملية تتيح للأطباء الانتقال من التعامل الفردي مع المشكلات اليومية إلى منظور استراتيجي مستدام يضمن تطوير وحدات الأسنان.

وقدمت الدكتورة شروق زكي المحتوى التدريبي باعتماد منهجية تفاعلية ارتكزت على التطبيق العملي ودراسات الحالة والعمل الجماعي، وركزت محاور البرنامج على التفكير الاستراتيجي وصياغة الرؤية والأهداف، إلى جانب استخدام أدوات التحليل القياسية للبيئة الداخلية والخارجية وتحليل أصحاب المصلحة، مثل نماذج SWOT وMcKinsey 7S وPESTEL ومصفوفات ترتيب الأولويات.

وشهد التدريب تطبيق تقييم قبلي وبعدي لقياس المهارات المكتسبة، حيث أظهرت النتائج النهائية نجاحًا لافتًا بمعدل استيعاب بلغ 99%، ما يعكس الاستفادة العالية للمشاركين وتحقيق البرنامج لأهدافه التنفيذية بنجاح.