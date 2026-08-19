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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ الدقهلية يشهد الملتقى الأول للصناعة والإبداع بجامعة المنصورة الأهلية

جانب من الفعاليات
جانب من الفعاليات
همت الحسينى

شهد اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، الملتقى الأول للصناعة والإبداع الأكاديمي، الذي ينظمه مجمع الابتكار بجامعة المنصورة الأهلية، بحضور الدكتور حسين مغربي نائب المحافظ، والدكتور محمد عبد العظيم، رئيس الجامعة، والدكتور السيد عبد الخالق، رئيس مجلس الأمناء، والدكتور عصام الجوهري مستشار وزيرة التنمية المحلية والبيئة للتحول الرقمي.

كما حضر الملتقى، الدكتور يحيى المشد رئيس جامعة الدلتا،  والمهندس أحمد رعب رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية، والمهندس رضا الشافعي نقيب المهندسين، والدكتور عمرو عبد العاطي رئيس مدينة جمصه، والمهندس أحمد ماهر رئيس الجهاز التنفيذي للمنطقة الصناعية.

وأكد المحافظ أن الملتقى يُعد تجمعًا نوعيًا يضم مختلف أطراف منظومة الصناعة والبحث العلمي والتعليم الجامعي، ويعكس حرص الجامعة على تعزيز التكامل بين المعرفة الأكاديمية واحتياجات سوق العمل، بما يدعم جهود التنمية ويعزز دور الجامعة في خدمة المجتمع.

وقال المحافظ: "نحن اليوم في ملتقى للصناعة، وأؤكد لكم كامل دعمي للعمل معًا لحل المشكلات الصناعية، وبصفتي رئيس الجهاز التنفيذي بالمحافظة، أبحث دائمًا عن المشكلات لوضع الحلول الفعلية، فالعبرة ليست في تشخيص الحالة، وإنما في القدرة على تقديم الحلول والعلاج الصحيح لحل المشكلات جذريًا، وفكرة الملتقى رائعة، لكني أحب التعامل بمنطق أرض الواقع."

وأشار المحافظ إلى أن موقع الملتقى يبعد حوالي 300 متر عن المنطقة الصناعية التي تضم 27 مصنعا متعثرا، داعيا إلى التعاون والتنسيق لبحث إعادة تشغيل هذه المصانع، وكشف أن عدد المصانع المتعثرة خلال عامين كان 80 مصنعًا، وتم إعادة العديد منها للعمل والإنتاج، ولم يتبق سوى 27 مصنعا يجب أن تعود للإنتاج بجهودنا والتنسيق والتعاون فيما بيننا لوضع الحلول العملية لإعادة تشغيلها.

وأوضح محافظ الدقهلية أنه من بين المصانع المتعثرة مصنع لإنتاج الحديد وصل إلى مرحلة البدء في إجراءات سحب الأرض المقام عليها، مؤكدًا أن مسئوليتنا الوطنية تحتم علينا العمل جميعًا لإعادة هذا المصنع للإنتاج وغيره من المصانع التي توقفت عن العمل والإنتاج.

وشدد المحافظ على توفير كافة أوجه الدعم اللازم للمستثمرين بالمنطقة الصناعية، وتذليل أي عقبات أمام تشغيل هذه المصانع، مشيرًا إلى ضرورة تشكيل فرق عمل بالتنسيق بين المحافظة والجامعة والمنطقة الصناعية لمتابعة آليات إعادة تشغيل المصانع المتعثرة، ووضع خطة مرحلية لتشغيلها جميعًا.

وأكد محافظ الدقهلية أن فعاليات الملتقى يجب ألا تقتصر على استعراض الأفكار والمشروعات، بل تتضمن طرح ومناقشة التحديات الواقعية التي تواجه المحافظة والمجتمع المحيط بالجامعة، والعمل على إيجاد حلول علمية وتطبيقية لها، بما يعزز مفهوم المسؤولية المجتمعية ويجسد الدور التنموي للجامعة.

و أعرب الدكتور محمد عبد العظيم، رئيس الجامعة، عن شكره وتقديره لحضور اللواء طارق مرزوق الملتقى، وتناول خلال كلمته رؤية الجامعة لدعم الصناعة القائمة على المعرفة والابتكار، وربط مخرجات البحث العلمي باحتياجات السوق، وتحويل الأفكار والبحوث إلى تطبيقات ومشروعات ذات مردود اقتصادي ومجتمعي.

وشدد على ضرورة تكامل جهود جميع المشاركين، والعمل على أن تتجاوز مخرجات الملتقى حدود الفعاليات، لتتحول إلى شراكات ومشروعات وبرامج عمل قابلة للتنفيذ، بما يضمن استدامة التعاون بين الجامعة ومؤسسات الصناعة ومجتمع الأعمال والجهات البحثية.

وألقى الدكتور السيد عبد الخالق كلمة أعرب فيها عن خالص امتنانه وتقديره لمحافظ الدقهلية على دعمه المتواصل والبناء ليس لجامعة المنصورة الأهلية فحسب بل لكل المؤسسات والقطاعات التعليمية والتنمية والخدمية.

الدقهلية محافظه المنصوره الجديده

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