بسبب خلافات المصاهرة.. ضبط طرفى مشاجرة بالدقهلية

كشفت الأجهزة الأمنية بالدقهلية، ملابسات منشور مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعي، تضمن تضرر القائم على النشر من قيام شخصان بالتعدى عليه بالضرب وإحداث إصابته بإستخدام عصى خشبية وإدعائه بتقاعس القائمين على مركز ميت غمر بالدقهلية ، عن ضبط المشكو فى حقهما .

بالفحص تبين عدم صحة ما تم تداوله ، وأنه بتاريخ 8/ يوليو المنقضى تبلغ لمركز شرطة ميت غمر بالدقهلية من طرف أول : (القائم على النشر "مصاب بكدمات متفرقة") وطرف ثانى : (شخصان "مصابان بكدمات متفرقة") ، مقيمين بدائرة المركز.. وبسؤالهم إتهم الطرف الأول الطرف الثانى بالتعدى عليه بالضرب وإحداث إصابته بإستخدام "عصا خشبية ، وسلاح أبيض" لخلافات بينهم حول المصاهرة .

وبمواجهة الطرف الثانى إعترفا بإرتكابهما الواقعة على النحو المشار إليه ، وإتهما الأول بالإصطدام بهما بسيارته عمداً حال إستقلالهما دراجة نارية وإحداث إصابتهما .. وتم ضبط الطرفين فى حينه ، وتولت النيابة العامة التحقيق ، وبمواجهة القائم على النشر بشأن إدعائه نفى صحة تقاعس القائمين على المركز فى ضبط المشكو فى حقهما ، مبرراً ذلك خشيته من تعديهما عليه مرة أخرى.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.