ضربه بقطعة جلد.. القصة الكاملة لواقعة القبض على أب اعتدى على نجله الصغير في البدرشين

لم تكن واقعة التعدي على طفل يبلغ من العمر 9 سنوات في البدرشين مجرد مشهد عابر وثقته كاميرا، بعدما انتشر مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ظهر خلاله أحد الأشخاص أثناء التعدي على طفل بالضرب، لتبدأ الأجهزة الأمنية في التحرك لكشف حقيقة ما جرى والوقوف على ملابسات الواقعة.



ومع انتشار الفيديو، تفاعلت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة مع ما تم تداوله، وبدأت في فحص محتوى المقطع وتحديد مكان الواقعة وهوية الشخص الظاهر خلاله، إلى جانب الاستماع إلى أقوال أطراف الواقعة.

وكشفت التحريات أن الواقعة تعود إلى 12 أغسطس الجاري، عندما تلقى مركز شرطة البدرشين بلاغًا من إحدى السيدات، مقيمة بدائرة المركز، أفادت خلاله بتضررها من طليقها، واتهمته بالتعدي على نجلهما البالغ من العمر 9 سنوات بالضرب.



وخلال الفحص، تبين أن الطفل وأشقاءه يقيمون برفقة والدهم، وذلك بعدما تزوجت والدتهم من شخص آخر، وهو ما كشف جانبًا من الظروف الأسرية المحيطة بالواقعة.



وبعد تحديد هوية الشخص الذي ظهر في مقطع الفيديو، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبطه، وتبين أنه عامل وله معلومات جنائية، وبمواجهته بما أسفرت عنه التحريات وما ظهر في الفيديو، أقر بارتكاب الواقعة.



وأفاد المتهم بأنه تعدى على نجله باستخدام قطعة من الجلد كان قد التقطها من الأرض، موضحًا أن ذلك جاء بدعوى تأديبه، بعدما ترك الطفل المنزل وتوجه إلى منزل والدته دون علمه.



وبذلك أسفرت عملية الفحص الأمني عن كشف حقيقة الفيديو المتداول وتحديد المسؤول عن الواقعة وضبطه، فيما تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وإخطار جهات التحقيق المختصة لمباشرة أعمالها.