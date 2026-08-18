شاب يحتجز فتاتين داخل منزل بالغربية.. الداخلية تكشف تفاصيل الفيديو المثير

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن التضرر من قيام أحد الأشخاص بإستدراج فتاتين للمنزل محل إقامته بالغربية.

بالفحص أمكن تحديد وضبط الشخص الظاهر بمقطع الفيديو (عامل خردة "له معلومات جنائية" – مقيم بدائرة مركز شرطة بسيون)، وبمواجهته أقر أن الطفلتين الظاهرتين برفقته بالمقطع المشار إليه "تعملان معه فى جمع الخردة وإستجداء المارة " وترددهما عليه بمسكنه لتسليمه الخردة التى قامتا بتجميعها وجزء من حصيلة التسول .





أمكن ضبط الطفلتين الظاهرتين بمقطع الفيديو (مقيمتين بدائرة المركز) وبحوزتهما مبلغ مالى ، وبسؤالهما أيدتا ما سبق، وأضافتا بعدم حدوث ثمة مكروه لهن ، وبإستدعاء أهليتهما أكدوا ما سبق.





تم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وتم أخذ التعهد اللازم على أهلية الفتاتين بحسن رعايتهن.





