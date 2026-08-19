تشييع جثامين أم وابنها لقوا مصرعهما فى حادث بالدقهلية

شيع أهالي كفر الطويلة جتامين أم ونجلها ، لقوا مصرعهما جراء اصطدام سيارة ملاكي يستقلونها بعامود إنارة بطريق (المنصورة ـ دمياط )، أمام قرية الطويلة مركز طلخا بمحافظة الدقهلية، وجرى إيداع الجثامين.

حيث أدى الأهالى صلاة الجنازة على الفقيدين بمسجد القرية، وسط دموع وصراخ المشيعين.

وتلقت مديرية أمن الدقهلية ، إخطارا من اللواء من مركز شرطة طلخا بوقوع حادث تصادم سيارة ملاكي بعامود إنارة تمام قرية الطويلة "دائرة المركز" ، ووجود من متوفيين.

وانتقل ضباط وحدة مباحث مركز شرطة طلخا وسيارات الإسعاف وبالفحص تبين وقوع الحادث مما تسبب في مصرع اثنين من أسرة واحدة (الام وابنها ) وإصابة أبناءها الآخرين حيث لقيت :" فاطمة حسن عبد الرازق حسن 52 عاما، ونجلها ناصر احمد ابراهيم الضاهر 13 عاما مصرعهما واصيبت ابنتها امل احمد ابراهيم احمد 26 عاما، ، ساره احمد ابراهيم الظاهر 12 عاما بإصابات متفرقة وجميعهم يقيمون قرية كفر الطويله مركز طلخا".