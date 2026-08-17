محافظ الدقهلية يتفقد حديقة جزيرة الورد بالمنصورة .. ويوجه بالحفاظ على مكتسباتها

تفقد اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية،حديقة جزيرة الورد بشارع الجيش بحي شرق المنصورة، للوقوف على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وانتظام خدمات الحديقة، مشددا على الحفاظ عليها.

وحرص على متابعة حالة النظافة العامة، وانتظام أعمال تشغيل الحديقة، والتأكد من جاهزيتها لاستقبال المواطنين بشكل مستمر بصورة لائقة.

والتقى المحافظ خلال جولته بالحديقة بالمواطنين والمترددين عليها وتبادل معهم الحديث للتأكد من توافر الخدمات اللازمة لهم، مشددا على الحفاظ على المكان، ومشيرا إلى أن ما تشهده الحدائق من إقبال يعكس أهمية هذه المتنفسات الترفيهية للمواطنين، مؤكدا على الاستمرار في رفع كفاءة الخدمات المقدمة داخلها.

وأشار المحافظ إلى أن الأجهزة التنفيذية مستمرة في متابعة الحدائق والمتنزهات بشكل يومي، لضمان تقديم خدمات متميزة تليق بأهالي الدقهلية، مناشدا المواطنين بالحفاظ على نظافة المكان.

ووجه مرزوق، للدكتور وائل عابد رئيس حي شرق المنصورة، بضرورة استمرار تكثيف أعمال النظافة والصيانة الدورية، والاهتمام بالمسطحات الخضراء، والتأكد من سلامة المرافق العامة في الحدائق، بما يضمن استدامة الشكل الحضاري لها، ويحقق أقصى استفادة للمواطنين.