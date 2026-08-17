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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ الدقهلية يتابع حملة للتصدي لأجهزة الصوت والتلوث السمعي بأجا

حملة باجا
حملة باجا
همت الحسيتى

تابع اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، حملة للتصدي لأجهزة الصوت والتلوث السمعي بمدينة أجا، وأكد على ضرورة استمرار تلك الجهود بشكل يومي، نهارا وليلا والتصدي لأي مخالفات في جميع الأماكن، ومنع كافة أشكال الإشغالات وإعاقة الطريق العام.

وكان محافظ الدقهلية، قد كلف بالتحفظ على جميع المركبات المخالفة وليس مجرد ضبط أجهزة الصوت والتلوث السمعي، وايداعها في المخازن ورفع الإشغالات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفات، مشددا على أنه لا تهاون مع مسببات الازعاج والتلوث السمعي ولن نسمح بفوضى الضوضاء في الشوارع وسنطبق القانون بحزم.

وقام اللواء وائل الشربيني رئيس مركز ومدينة أجا، بمتابعة أعمال حملة لضبط المركبات المخالفة وأجهزة الصوت والتلوث السمعي ومكبرات الصوت بشوارع المدينة، بإشراف ومشاركة مسئولي إدارات الإشغالات والبيئة والحملة الميكانيكية.

الدقهلية محافظه اجا حمله

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