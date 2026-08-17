محافظ الدقهلية: مشروعات تطوير الحدائق والمساحات المفتوحة على قائمة أولوياتنا

تفقد اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، أعمال التطوير الجارية بحديقة "شجرة الدر" بشارع المشاية بحي غرب المنصورة، وذلك في جولة ميدانية تهدف إلى الوقوف على نسب التنفيذ الفعلية، والتأكد من انتظام سير العمل بالمشروع.

وأكد محافظ الدقهلية، على ضرورة التزام الشركة القائمة بالأعمال بالالتزام الدقيق بالمعايير الفنية ومواصفات الجودة المعتمدة، لضمان خروج الحديقة بالمظهر اللائق الذي يليق بمكانتها وأهميتها لأهالي مدينة المنصورة.

وأضاف مرزوق، أن تطوير الحدائق ورفع كفاءتها يأتي في إطار الخطة الشاملة التي تتبناها المحافظة لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وتوفير مساحات خضراء مفتوحة تتيح للأسر قضاء أوقات ترفيهية في بيئة آمنة وجاذبة، مشيرًا إلى أن الحدائق العامة تُعد ركيزة أساسية في تحسين الصورة الحضارية للمدن والارتقاء بجودة الحياة.

وأوضح المحافظ أن حديقة "شجرة الدر" تُعد أحد المتنفسات البيئية والترفيهية الرئيسية بالمنصورة، وأن أعمال التطوير الجارية تتبع رؤية متكاملة تستهدف تحقيق أقصى استفادة من كافة مكونات الحديقة، مع التركيز على عناصر النظافة والتنسيق الحضاري، وتوفير خدمات متطورة تلبي احتياجات الزوار عقب الانتهاء من المشروع.

ووجه محافظ الدقهلية محمد أمين، رئيس حي غرب المنصورة، بضرورة تعزيز التنسيق المستمر مع الشركة المنفذة للأعمال، ومتابعة سير التنفيذ يوميًا، والعمل على تذليل أي معوقات طارئة، فضلًا عن متابعة تجهيزات الحديقة من مرافق وخدمات، بما يكفل جاهزيتها الكاملة لاستقبال المواطنين فور الانتهاء من التطوير.

وشدد المحافظ على أن المحافظة تضع مشروعات تطوير الحدائق والمساحات المفتوحة على قائمة أولوياتها، باعتبارها جزءًا أساسيًا من استراتيجية تحسين المظهر العام والارتقاء بالخدمات الموجهة للمواطن، مؤكدًا أهمية أن يشعر المواطن بثمار هذه الجهود بشكل ملموس، من خلال توفير أماكن لائقة وآمنة ومجهزة تليق به وتلبي تطلعاته.