ضبط المتهم بإنهاء حياة شاب بإحدى قرى الدقهلية

تمكنت مباحث الدقهلية، من ضبط المتهم بإنهاء حياة شاب بطلق ناري في عزبة منصور، التابعة لمدينة منية النصر

وتلقت مديرية أمن الدقهلية، إخطارا من مركز شرطة منية النصر، بمصرع شاب بطلق ناري في منطقة الخارج بعزبة منصور.

إنتقل ضباط مباحث مركز منية النصر و تبين، مصرع شاب يدعي محمد أشرف الدسوقي خضر، وشهرته "همبكة"، 29 عاما، مقيم بعزبة منصور بدائرة مركز منية النصر، به بطلق ناري في منطقة الفخذ الأيسر بالقرب من الخصية.

وأسفرت جهود فريق البحث الجنائي عن تحديد هوية المتهم ويدعي: إيهاب، ج، ع، ص، 22 عاما، مقيم بعزبة فرج التابعة لمركز الزرقا، وأن هناك خلافات مالية سابقة هي السبب وراء الجريمة.

تم نقل الجثمان لمشرحة مستشفي الزرقا، تحت تصرف جهات التحقيق، وأخطرت النيابة العامة