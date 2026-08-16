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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

الدقهلية.. ملفات التقنين تحظى بالأولوية لدي الأجهزة التنفيذية

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع
همت الحسينى

أكد اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، أن المتابعة المستمرة والدقيقة لمعدلات التنفيذ في ملفات التقنين، تأتي في إطار حرص المحافظة على تحقيق الانضباط الإداري وتقديم خدمات أفضل للمواطنين، مشيراً إلى أن الدولة تولي اهتماماً كبيراً بسرعة إنجاز هذه الملفات لما تمثله من أهمية في دعم جهود التنمية وتحصيل حقوق الدولة وتحسين جودة الحياة بالمحافظة.

وشدد محافظ الدقهلية على ضرورة تسريع وتيرة العمل في مختلف الملفات، والتنسيق المستمر بين الجهات المعنية لتذليل العقبات، موجهاً رؤساء المراكز والمدن والأحياء بسرعة الرد على المكاتبات.

 وأضاف أن المحافظة لن تتهاون في متابعة معدلات الأداء، من خلال تقارير دورية تتضمن نسب التنفيذ.

وترأس اللواء عماد عبد الله السكرتير العام لمحافظة الدقهلية، اجتماعاً موسعاً بحضور ممثلي كافة الإدارات والجهات المعنية، لمتابعة موقف العمل بملفات التقنين على مستوى المراكز والمدن والأحياء.

وأكد السكرتير العام أن الهدف الأساسي هو تحقيق رضا المواطن من خلال معدلات استجابة وسرعة الرد على مطالبهم وتلبية احتياجاتهم، لافتاً إلى أن توجيهات المحافظ واضحة بضرورة العمل بروح الفريق الواحد، ومضاعفة الجهود لتحقيق إنجازات ملموسة في أسرع وقت.

الدقهليه محافظه السكرتير العام

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